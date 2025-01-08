Киев не смог решить проблему массового дезертирства украинских военных

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Киевским властям так и не удалось решить проблему массового дезертирства украинских военных, несмотря на принятые меры. На данный момент в Верховной Раде предлагают рассмотреть несколько новых вариантов по возвращению дезертиров в части. Об этом накануне заявила заместитель Ермака Ирина Верещук.

1 января на Украине истек срок возвращения на службу самовольно покинувших части и дезертиров. Несмотря на объявленную амнистию, в части вернулось не более 10% их покинувших. И, как считают некоторые украинские эксперты, данная цифра завышена, на самом деле «возвращенцев» еще меньше. Причина заключается в том, что вернувшихся в части дезертиров вроде как и не наказывают официально, но отправляют в штурмовые подразделения.

Сейчас офис Зеленского и Верховная Рада рассматривают варианты продления амнистии на еще какое-то время, а также усиление наказания за дезертирство. Также предлагается вариант с перекладыванием поиска и ловли самовольно оставивших части на военкомов.

1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок. Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом Верховной Рады.

— заявила Верещук.

В Генштабе ВСУ выступают за увеличение наказания, поскольку амнистия, наоборот, только увеличила количество беглецов из армии в пять раз по сравнению с осенью 2024 года. Сырский предлагает наказывать лишением свободы сроком до 12 лет, как будто это решит проблему дезертирства.