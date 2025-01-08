Войти
Военное обозрение

Киев не смог решить проблему массового дезертирства украинских военных

282
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киевским властям так и не удалось решить проблему массового дезертирства украинских военных, несмотря на принятые меры. На данный момент в Верховной Раде предлагают рассмотреть несколько новых вариантов по возвращению дезертиров в части. Об этом накануне заявила заместитель Ермака Ирина Верещук.

1 января на Украине истек срок возвращения на службу самовольно покинувших части и дезертиров. Несмотря на объявленную амнистию, в части вернулось не более 10% их покинувших. И, как считают некоторые украинские эксперты, данная цифра завышена, на самом деле «возвращенцев» еще меньше. Причина заключается в том, что вернувшихся в части дезертиров вроде как и не наказывают официально, но отправляют в штурмовые подразделения.

Сейчас офис Зеленского и Верховная Рада рассматривают варианты продления амнистии на еще какое-то время, а также усиление наказания за дезертирство. Также предлагается вариант с перекладыванием поиска и ловли самовольно оставивших части на военкомов.

1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок. Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом Верховной Рады.

— заявила Верещук.

В Генштабе ВСУ выступают за увеличение наказания, поскольку амнистия, наоборот, только увеличила количество беглецов из армии в пять раз по сравнению с осенью 2024 года. Сырский предлагает наказывать лишением свободы сроком до 12 лет, как будто это решит проблему дезертирства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 05:49
  • 6873
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 05:46
  • 42
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 05:27
  • 3
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 08.01 01:55
  • 3
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников