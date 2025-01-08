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ТАСС

В Новосибирске локализуют производство пропеллеров для трофейных дронов ВСУ

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Пропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата.
Источник изображения: © Depositphotos / Marek Uliasz

После их установки российские военнослужащие смогут повторно применять эти аппараты

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Производство пропеллеров для трофейных тяжелых промышленных беспилотников "Бага-яга", применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), будет локализовано в Новосибирске. После установки российских пропеллеров российские военнослужащие смогут повторно применять украинские беспилотники для нанесения ударов по противнику. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"На финишной прямой процесс локализации производства пропеллеров для дрона "Баба-яга". Наши военнослужащие насбивали довольно много этих беспилотников, они лежат, а для того, чтобы их отправить обратно отправителю, не хватает пропеллеров. И вот сейчас, получив трофейные пропеллеры, мы все перевели в цифру, протестировали и выходим на готовое изделие. В январе КБ "Спектр" выходит на производство пропеллеров для трофейных украинских дронов. Мы готовы ежемесячно производить тысячу комплектов пропеллеров", - сказал Братеньков.

По словам специалиста, следующим этапом станет производство пропеллеров для дронов DJI Mavic. "Этих аппаратов на фронте сейчас больше, чем снега. А проблема заключается в том, что пропеллеров к ним нет. В настоящее время мы также активно занимаемся этим процессом", - подчеркнул Братеньков.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске, он занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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