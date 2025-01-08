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РИА Новости

В Минобороны рассказали о выездных приемных группах Военной академии РВСН

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия РВСН имени Петра Великого.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Приемные группы Военной академии РВСН будут работать в семи регионах

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Выездные приемные группы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого по отбору кандидатов будут работать в 2025 году в семи регионах России, сообщили в Минобороны России.

"Выездные приемные группы Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала во взаимодействии с военными комиссариатами Московской, Владимирской, Калужской, Ростовской областей, Пермского и Ставропольского краев организуют и проведут профессиональный отбор кандидатов для поступления в вуз. Поступить в военный вуз смогут абитуриенты из семи регионов страны, не приезжая в Московскую область", - говорится в сообщении.

В состав групп войдут специалисты по профессионально-психологическому отбору и физической подготовке. Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в академию. В 2024 году в вузах РВСН конкурс для абитуриентов варьировался от 3 до 10 человек на место.

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования. Обучение ведется на пяти факультетах и шести общеобразовательных кафедрах. Около 90% сотрудников академии имеют ученую степень.

Академия ведет подготовку специалистов по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.

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Страны
Россия
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Пётр Великий
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Минoбороны РФ
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