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ТАСС

В трех заводах прошли обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России.
Источник изображения: © РИА Новости / ФСБ России

Масштабные обыски провели на подшипниковых заводах "10 ГПЗ", "ОК-Лоза" и "ГПЗ-2 Тверь"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех заводов по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО "10 ГПЗ" (Ростов-на-Дону), ОАО "ОК-Лоза" (Сергиев Посад), ООО "ГПЗ-2 Тверь", в военных представительствах и обслуживающей организации, а также по местам проживания руководства предприятий и семей собственников. Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве в отношении должностных лиц ООО "10 ГПЗ" по факту хищения денежных средств государственного оборонного заказа в особо крупном размере. Сумма ущерба по первому эпизоду составила 811 млн рублей", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что 5 сентября 2024 года был задержан сотрудник собственной безопасности энергетической компании при попытке передачи взятки в 20 млн рублей сотруднику УФСБ России по Ростовской области за прекращение проверки по ООО "10 ГПЗ", поставляющего оборудование для нужд СВО. 

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Страны
Россия
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