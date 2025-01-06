Белорусский генералитет под прицелом западных спецслужб

Электоральная кампания в Беларуси 2025 года по выборам президента страны продолжает «стимулировать» деятельность различных марионеток, активно используемых европейскими «хозяевами» в рамках кампании коллективного Запада по дестабилизации обстановки в Республике Беларусь.

На днях произошёл очередной вброс (или выброс?) инфопомоев в адрес белорусского государства. В качестве сливного бачка привычно выступило одно скандально известное польское онлайн-издание. Отрабатывая рутинный заказ, этот информационный ресурс выдал «конспирологическую» историю от такого же, как и он сам скандально известного «политика» Павла Латушко (преступник, разыскиваемый белорусским правосудием, приговорён к 18 годам лишения свободы).

Согласно россказням беглого «оппозиционера», в последнее время информационное пространство заполонили слухи – «о планируемом на январь демократическом перевороте в Беларуси». Причём слухи эти, уверен главный «НАУшник», запускаются из России – «возможно, чтобы напомнить Лукашенко, на ком держится его власть». «Настоящий же переворот могут совершить пророссийские генералы, если получат такой приказ из Кремля», – утверждает несостоявшийся «деятель белорусской культуры».

Прежде, чем перейти к сути неожиданных (на самом деле давно спрогнозированных) «откровений» экс-дипломата, следует сделать небольшое отступление, чтобы напомнить, кто и как «работает» против Беларуси.

Например, упомянутое польское онлайн-издание имеет ещё и одноимённый спутниковый телеканал, судьба которого, кстати, к настоящему времени окончательно не решена. Напомним, что проблемы у него возникли после того, как новое правительство начало реформу общественных СМИ в Польше, включая телекомпанию TVP. Предполагается, что после изменений телеканал войдет в структуру, которая будет подчиняться TVP World. То есть, станет менее автономным, но более управляемым. А вот финансирование по-прежнему останется за МИД Польши, так как это изначально был именно его проект. Это – к слову о «независимости» и «белорусскости» телеканала и онлайн-издания.

Теперь о «конспирологе» и его компетентности.

В контексте истории о «прозападном перевороте», который якобы «подсвечивают» российские ЛОМы, Латушко утверждает, что предупреждение госдепа США, который 18 декабря призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Беларуси, «логичное и обоснованное». Потому что, по его мнению, «десятки иностранцев попали в тюрьму в Беларуси и получили приговоры». В качестве примера Латушко называет гражданина Германии Рика Кригера и гражданина США Юрия Зенковича (кстати, белорусское гражданство у него тоже есть).

При этом, по традиции всех без исключения «змагаров», беглый преступник не говорит всей правды. А правда заключается в том, что Кригера белорусский суд приговорил к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции «Озерище» недалеко от Минска в октябре 2023 года. Он признан виновным в наёмничестве, агентурной деятельности, акте терроризма, создании экстремистского формирования и других преступных деяниях. Примечательно, что Рико Кригер приговор не стал обжаловать, а заявил, что действовал по заданию СБУ и «его обвели вокруг пальца». В последующем он был помилован. Но вы представляете, что бы с ним сделали, например, в оплоте «демократии» – в США? Там, кстати, никаких мораториев на смертную казнь нет.

Что касается Юрия Зенковича, осужденного в 2022 году на 11 лет за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси, то он так же попросил президента Александра Лукашенко о помиловании. И это при том, что Зенкович и его сообщники готовили в рамках заговора «убийство главы государства, членов его семьи, похищения и пытки людей, штурм стратегически важных объектов, внешнее вмешательство в деятельность энергосистемы страны». Всё это доказано и отображено в фильме «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко», показанном на телеканале «Беларусь 1». В общем, неудачные примеры выбрал Латушко. Впрочем, как и кандидатуры тех белорусских генералов, которые, по его мнению, «должны совершить госпереворот, если получат такой приказ из Кремля».

Уже не в первый раз «змагарское» сообщество называет генералов Вольфовича, Карпенкова и Муравейко «пророссийским лобби в силовом блоке Беларуси». Причем основным аргументом для них («змагаров») выступает тот факт, что все генералы в свое время учились в российских высших военных учебных заведениях.

Это, конечно же, так. Николай Карпенков окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. Александр Вольфович и Павел Муравейко отучились в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Но согласитесь, что образование, полученное в России, – это не аргумент для признания указанных лиц «пророссийским лобби». Все они – «пробелорусские».

На самом же деле, Латушко, как «говорящая голова», всего лишь отрабатывает номер и указывает на тех военачальников, которых на Западе просто боятся. А посему используется излюбленный приём англосаксов – загребать жар чужими руками. Только в данном случае присутствует большая доля цинизма. То есть, враги Беларуси хотят устранить ряд ключевых фигур силового блока государства путём их дискредитации, обвинив в государственном заговоре. Иными словами – устранить руками самого государства.

Почему эти фигуры одни из ключевых? Рассмотрим поподробнее.

Генерал Вольфович в настоящее время – Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь. То есть, возглавляет рабочий орган Совета Безопасности Республики Беларусь, который, по сути, руководит всем силовым блоком страны, являясь конституционной высшей коллегиальной координационно-политической структурой, реализующей полномочия Президента в области обеспечения национальной безопасности.

Генерал Муравейко, как начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь, является вторым должностным лицом по широте полномочий в белорусской армии, которая, в свою очередь, служит основой для всей военной организации государства.

Генерал Карпенков – заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – командующий внутренними войсками. Фактически, это правая рука министра, руководитель, управляющий силовой составляющей правоохранительных органов Республики.

Впечатляет, не правда ли? Но, как говориться, не место красит человека… Каждый из указанных офицеров – это профессионал своего дела высочайшего класса. Возьмём, например, генерала Муравейко.

Все три высших военных образования получены им вместе с золотыми медалями. Во время службы в войсках последовательно занимал должности от командира мотострелкового взвода до командира мотострелкового батальона. После окончания командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь был отобран для прохождения службы в главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил. Там прошёл все должности, от старшего офицера до начальника главного оперативного управления. Как видим, совсем не «паркетный» офицер, и в то же время – опытный и грамотный штабист.

В должности заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил – начальника главного оперативного управления Павел Муравейко прослужил девять лет. В белорусской армии главное оперативное управление по праву считается «мозгом» Генерального штаба. К слову, ныне действующий План обороны государства разработан именно в главном оперативном управлении и под непосредственным руководством генерала Муравейко.

Кроме того, в активе у Павла Николаевича есть степень кандидата военных наук и два года службы в государственном секретариате Совета безопасности в должности заместителя госсекретаря Совбеза. Именно в это время здесь были переработаны и адаптированы к современным реалиям Концепция национальной безопасности Республики Беларусь и Военная доктрина нашего государства.

То есть, к настоящему моменту, находясь в должности начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Беларуси, генерал Муравейко представляет собой специалиста высочайшего уровня в области обеспечения не только военной, но и национальной безопасности Республики Беларусь в целом.

Остальные «кандидаты», подсказанные Латушко западными кураторами, не менее достойные люди. К тому же, генерал Вольфович до заступления на пост госсекретаря Совбеза сам успешно возглавлял белорусский Генштаб.

И вот этих генералов старается очернить Латушко. «Именно этих людей должен бояться Лукашенко, потому что они в критический момент не будут выполнять его приказ, а, скорее всего, выполнят приказ из Кремля», – подчеркивает Латушко.

Конечно же, все его слова – трусливая ложь, потому что Вольфович, Муравейко и Карпенков уже доказали свою преданность Беларуси, её народу и президенту, и именно в критический момент – в 2020-2021 годах, с честью выполнив полномочия по предотвращению внешней интервенции и наведению конституционного порядка внутри страны. В то время генерал Вольфович, как уже было отмечено, возглавлял Генштаб, генерал Муравейко – главное оперативное управление («мозг» ГШ ВС), а тогда ещё полковник Карпенков – главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси. «Змагаров» до сих пор бросает в дрожь от упоминания его фамилии.

Ещё одним свидетельством того, что Запад панически боится этих людей являются персональные санкции, наложенные на них. Например, Александр Вольфович с началом СВО находится под персональными международными санкциями всех стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Павел Муравейко живёт «под гнётом» санкций ЕС, Швейцарии, Канады, Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Лихтенштейна, Молдовы, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Украины, а Николай Карпенков – под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Северной Македонии и Черногории.

Как говорил один из основателей и руководителей германской социал-демократии Август Бебель, «Если тебя хвалит враг – подумай, какую глупость ты совершил». А если враг тебя боится, и делает всё, чтобы навредить, значит, ты на правильном пути. Значит, Беларуси нужны такие военачальники, особенно в нынешнее сложное время.

Владимир Вуячич