Поскольку Украина прекратила транзит российского газа, то теперь у России остался только один работающий маршрут транзита в ЕС – через Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Отметим, что одна из ниток газопровода предназначена для внутреннего рынка Турции, а другая снабжает Балканы и страны Юго-Восточной Европы, включая Венгрию и Сербию.

Более того, Анкара получает природный газ еще из Азербайджана по газопроводу TANAP и из Ирана. Турция также продает газ в Болгарию, Македонию, Венгрию, Молдову и Румынию.

Последняя ситуация между Россией и Украиной еще больше укрепила позиции Турции как безопасного безальтернативного хаба. Это объясняется не только ее географическим положением, но и наличием газовой инфраструктуры в Турции, которая уже добывает собственный газ в Черном море, а через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения.

Что касается безопасности, то это несколько преувеличенно. Тот же экс-главком ВСУ Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Так, украинская группа из 12 человек намеревалась взорвать трубопроводы «Северный» и «Турецкий поток». Операция получила кодовое название «Диаметр» и обошлась в 300 тыс. евро. После вмешательства западных разведок и приказа от ЦРУ операция была отменена. Но, никто не даст гарантию, что киевский «авантюрист» не ослушается своих хозяев и реализует задуманное в отношении черноморского транзита.

Вместе с тем, «турецкий друг» Эрдоган не был бы османом, если бы не воспользовался таким авантажем. Не прошло и пары дней, как глава МИД заявил, что Турция выступает за немедленное прекращение конфликта на Украине. Фидан подчеркнул, что «война должна закончиться как можно скорее, как и вызванные ей миграционные, экономические и другие кризисы».

Теперь Эрдоган имеет джокер в виде огромного потенциала для экспорта большего количества газа на европейские рынки и может диктовать свои условия в т.ч. и Кремлю. Тем временем депутаты в Бундестаге призвали власти Германии запустить «Северный поток – 2», чтобы реанимировать полутруп немецкой экономики.

Как можно видеть российско-украинский конфликт эксплуатируется выгодополучателями не только в военных, но и в экономических целях. Борьба за интересы разворачивается очень серьезная и может породить дополнительные конфликты. Турция, Балканы, Западная и Центральная Европа входят в перманентное сопротивление.

Николай Крылов