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Военная приемка

Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»

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Предварительные испытания первого модернизированного ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02
Предварительные испытания первого модернизированного ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02.
Источник изображения: Фото: ПАО «ОАК»

Герой этого выпуска «Военной приёмки» - гордость Воздушно-космических сил России – стратегических сверхзвуковой ракетоносец, Ту-160М. М — значит модернизированный. По сравнению с первой ещё советской версией новый самолёт претерпел множество изменений, на нём появились: новое вооружение, новая система наведения, новый навигационный комплекс, новый комплекс РЭБ, значительное обновление коснулось и двигателей.

Обо всех этих новинках и расскажет ведущий «Военной приёмки» Алексей Егоров. Для чего он отправится на завод, где выпускают Ту-160М. Проект возобновления производства этой уникальной машины стал одним из самых масштабных и высокотехнологичных в авиастроительной отрасли современной России.


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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
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