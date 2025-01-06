Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»

Герой этого выпуска «Военной приёмки» - гордость Воздушно-космических сил России – стратегических сверхзвуковой ракетоносец, Ту-160М. М — значит модернизированный. По сравнению с первой ещё советской версией новый самолёт претерпел множество изменений, на нём появились: новое вооружение, новая система наведения, новый навигационный комплекс, новый комплекс РЭБ, значительное обновление коснулось и двигателей.

Обо всех этих новинках и расскажет ведущий «Военной приёмки» Алексей Егоров. Для чего он отправится на завод, где выпускают Ту-160М. Проект возобновления производства этой уникальной машины стал одним из самых масштабных и высокотехнологичных в авиастроительной отрасли современной России.