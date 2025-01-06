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ТАСС

WSJ: недостаток космодромов США грозит задержками с космическими запусками

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Космодром во Флориде
Космодром во Флориде.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Как указывает издание, практически все американские пуски осуществляются лишь с трех космодромов, расположенный в штатах Флорида и Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Ограниченное число космодромов в США грозит стране формированием заторов в плане запусков, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как указывает издание, практически все американские пуски осуществляются лишь с трех космодромов, расположенный в штатах Флорида и Калифорния. При этом в 2023 году число пусков космических ракет достигло рекордной отметки в 145 стартов. Абсолютное большинство запусков (134) осуществила компания SpaceX Илона Маска.

Подобная ситуация, на которую могут накладываются переносы полетов из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает газета, может привести к тому, что важные грузы не будут доставляться на орбиту вовремя. В сложившихся условиях, компании ищут альтернативы основным космодромам. Так космодром на острове Кодьяк в штате Аляска в настоящее время работает над получением разрешения о проведении до 25 запусков в год. Как ожидается старты с этой площадки будут проводить небольшие компании, которые сильнее всего затрагивает ситуация с задержками пусков. 

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SpaceX
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Илон Маск
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