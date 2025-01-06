Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не смогли выработать ответ на тактику России

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине перестал быть позиционным и полностью превратился в наступательную операцию российской армии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей".

"Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения", — утверждает он.

По словам офицера, российские военные не атакуют в лоб, а обходят населенные пункты слева и справа, создают мешки и котлы, а украинским войскам приходится постоянно отступать.

"ВСУ, а конкретно Генеральный штаб, не выработал противодействия изменившейся тактике противника", — пожаловался Стариков.

Как заявлял главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, российские военные освобождают населенные пункты без сопротивления со стороны ВСУ.

Во вторник Минобороны России сообщало, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Курахово. Противник потерял более 290 военнослужащих и две БМП.