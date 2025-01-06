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Интерфакс-АВН

ВМФ РФ подвел итоги боевой подготовки за 2024 год

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Ритуал торжественного подъема Андреевского флага на борту корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота
Ритуал торжественного подъема Андреевского флага на борту корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Москва. 5 января. ИНТЕРФАКС - Главное командование Военно-морского флота РФ назвало флоты, объединения, соединения и корабли, которые показали значительные результаты по боевой подготовке в 2024 году, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Тихоокеанский флот по итогам 2024 года занял первое место среди флотов по показателям боевой подготовки, а Приморская флотилия разнородных сил ТОФ признана лучшей группировкой разнородных сил за истекший год", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, лучшие результаты по применению морского подводного ракетного и торпедного оружия показали экипажи атомных подводных лодок "Князь Олег", "Северодвинск", "Тверь", дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Комсомольск-на-Амуре".

"Среди надводных кораблей кубки Главнокомандующего по ракетной стрельбе завоевали экипажи фрегата "Адмирал Макаров" и корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов", - сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, по видам подготовки отмечены экипажи кораблей и подлодок, самолетов и вертолетов, а также береговые части и тактические группы кораблей всех флотов и Каспийской флотилии.

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