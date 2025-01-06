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ТАСС

Тихоокеанский флот занял первое место по показателям боевой подготовки

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Матрос во время дежурства на корабле измерительного комплекса «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота ВМФ во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024»
Матрос во время дежурства на корабле измерительного комплекса «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота ВМФ во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По итогам конкурсов и состязаний по видам подготовки были объявлены лучшие экипажи кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов, а также береговые части и тактические группы кораблей всех флотов и Каспийской флотилии

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Тихоокеанский флот по итогам 2024 года, подведенным командованием Военно-Морского Флота, признан лучшим по показателям боевой подготовки, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"На подведении итогов в Главном командовании Военно-Морского Флота были отмечены флоты, объединения, соединения и корабли, добившиеся значительных результатов в боевой подготовке в 2024 году. Тихоокеанский флот по итогам 2024 года занял первое место среди флотов по показателям боевой подготовки, а Приморская флотилия разнородных сил ТОФ признана лучшей группировкой разнородных сил за истекший год", - говорится в сообщении.

По итогам конкурсов и состязаний по видам подготовки были объявлены лучшие экипажи кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов, а также береговые части и тактические группы кораблей всех флотов и Каспийской флотилии. Им были вручены переходящие кубки главнокомандующего ВМФ, которых в 2024 году было 35.

Победителями состязаний по применению морского подводного ракетного и торпедного оружия стали экипажи атомных подводных лодок "Князь Олег", "Северодвинск", "Тверь", дизель-электрических подводных лодок "Колпино" и "Комсомольск-на-Амуре". Среди надводных кораблей кубки главнокомандующего по ракетной стрельбе завоевали экипажи фрегата "Адмирал Макаров" и корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов". 

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