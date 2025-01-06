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Известия.ru

МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли контратаку на курском направлении для остановки наступления Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 5 января сообщило Министерство обороны России.

«5 января около 9:00 (мск) с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы <…>. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также добавили, что за сутки украинские боевики потеряли до 340 военнослужащих, четыре танка, три БМП, четыре бронетранспортера и 12 боевых бронированных машин.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 49 010 военнослужащих <…>. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что добровольцы бригады имени Александра Невского продолжают зачистку населенных пунктов в Суджанском районе Курской области от украинских боевиков, а также оказывают помощь местным жителям, которые возвращаются в свои дома. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак отметил, что пока что по недавно освобожденным населенным пунктам можно передвигаться только на кроссовом мотоцикле из-за риска обстрела. Сами же бойцы рассказали, что главным мотиватором для них является поддержка местных жителей.


Вооруженные силы Украины атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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