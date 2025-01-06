Как Украина пытается очаровать Дональда Трампа (The Times, Великобритания)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower в Нью-Йорке 27 сентября 2024 года.

The Times: украинские чиновники пытаются привлечь Трампа на сторону Киева лестью

Украинские чиновники обхаживают Трампа и его приближенных, пытаясь привлечь их на свою сторону, пишет The Times. Зеленский и его клика понимают, что избранный президент США не благосклонен к Киеву, и стараются это изменить лестью и подхалимством.

Пока избранный президент США готовится к возвращению в Белый дом, Киев пытается продемонстрировать ему, что соглашения с Россией в долгосрочной перспективе встанут Вашингтону в копеечку.

Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа.

До инаугурации избранного президента остается немногим больше двух недель, однако пока что команда республиканца не давала никаких намеков относительно того, каким образом она намерена выполнить данное Трампом обещание положить конец конфликту.

В соответствии с законом, известным как Акт Логана, ожидающим вступления в должность своего президента американским администрациям запрещено обсуждать политику с иностранцами. Однако среди украинских чиновников бытует мнение, что команда Трампа все еще находится в процессе обсуждения своей стратегии; и Украина, в свою очередь, делает все возможное, чтобы повлиять на этот процесс.

Некоторые из испробованных подходов воспринимались как более "левые". Александр Мережко, председатель комитета по иностранным делам украинского парламента, выдвинул 78-летнего Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в заключении соглашений Авраама по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами.

"Из книги [бывшего союзника Трампа] Джона Болтона следует, что у Трампа плохие ассоциации с Украиной, так что нам нужно попытаться изменить это восприятие, — заявил 53-летний Мережко, депутат от украинской правящей партии. — По меньшей мере, надо попытаться".

Мережко побывал в Вашингтоне две недели назад и сообщил, что был очень воодушевлен беседами с высокопоставленными представителями Республиканской партии, которые делали особый упор на разницу между заявлениями, сделанными во время предвыборной кампании, и реальным политическим курсом.

По его мнению, Трамп, по сути — "прагматик, а не догматик", и его можно привлечь на сторону Украины, если удастся убедить республиканца в том, что в долгосрочной перспективе далекая от идеальной сделка, в результате которой Восточная Европа будет еще более уязвимой для дальнейших угроз со стороны России, в конечном итоге обойдется США намного дороже.

"[Для окружения Трампа] аргументы, апеллирующие к таким ценностям, как свобода и демократия, не работают... Он мыслит категориями затрат и выгод. С какой ему стати давать деньги Украине? Мы обязаны объяснить ему, зачем так поступать", — пояснил украинский парламентарий.

Вероятно, именно помня о склонности избранного президента США измерять все в зависимости от выгоды потенциальных транзакций, Зеленский в рамках представленного им в октябре прошлого года "плана победы" предложил [западным союзникам] заниматься совместными инвестициями в разработку природных ресурсов Украины. В стране сосредоточена треть разведанных в Европе запасов лития — важного материала для производства аккумуляторных батарей, который может заинтересовать производителя электромобилей и союзника Трампа Илона Маска.

Однако заявления Трампа по Украине часто вызывают тревогу в Киеве. Республиканец неоднократно выражал восхищение Владимиром Путиным, а в ноябре назвал "большой ошибкой" решение Джо Байдена удовлетворить давнее желание Киева получить разрешение на обстрелы целей на территории России из дальнобойного оружия.

Но один украинский чиновник, который в прошлом месяце провел почти две недели в Вашингтоне, принимая участие во встречах с советниками Трампа, заявил, что переговорная позиция американцев пока по-прежнему находится в стадии разработки. "Честно говоря, насколько мы понимаем, по крайней мере, на данный момент, администрация [нового] Белого дома все еще прорабатывает возможные варианты", — отметил он.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в прошлом месяце встречался с избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также Майком Уолтцем, выдвинутым Трампом на пост советника президента по национальной безопасности. Несмотря на предшествовавшее этим встречам заявление Вэнса о том, что его "не очень волнует, что так или иначе произойдет с Украиной", встреча, по словам высокопоставленного правительственного источника, оказалась "плодотворной".

Зеленский, сумевший добиться встречи с Трампом в Париже "на полях" церемонии открытия собора Парижской Богоматери, на этой неделе заявил в интервью украинскому телевидению: "Я считаю [Трампа] сильным и непредсказуемым. Мне бы очень хотелось, чтобы непредсказуемость президента Трампа была направлена в первую очередь на Российскую Федерацию".

Ожидается, что в ближайшее время Киев посетит Кит Келлогг — человек, выдвинутый Трампом на роль спецпосланника по Украине и России, а также получивший от избранного президента США мандат на ведение переговоров с конфликтующими сторонами. Выбор бывшего советника по национальной безопасности на эту роль считается благим предзнаменованием. 80-летний Келлогг, как говорят, поддерживает тесные отношения с украинскими дипломатами в посольстве в Вашингтоне, а также совершал визиты в Киев после начала российской военной операции.

Однако во всем происходящем не следует забывать о роли России, которая пока что не подавала ни малейших намеков на то, что готова обсуждать какие-либо мирные соглашения, за исключением вариантов, которые предполагают полную капитуляцию Украины. Задача новой администрации состоит не только в том, чтобы стать посредником в заключении перемирия, но прежде всего в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Поскольку российская армия в последние несколько месяцев добилась территориальных успехов в Донбассе, у Путина нет особых стимулов для этого. В качестве цены за заключение мира Зеленский потребовал членство для своей страны в НАТО, что, по словам Путина, неприемлемо для Кремля. Российский лидер также заявил, что ему нужны не только уже подконтрольные Москве территории, но и оставшиеся участки Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Поэтому его придется принуждать, полагает экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, ныне выступающий в роли советника правительства.

Российская экономика, судя по всему, скоро будет испытывать все большее количество проблем. Стимул, созданный резким ростом военного производства, постепенно ослабевает. Экономика, в прошлом году продемонстрировавшая рост в 3,5–4%, в этом году, по прогнозам, вырастет всего на 0,5–1%. Годовая инфляция составляет чуть менее десяти процентов.

Учитывая вышеизложенное, санкции США могут послужить мотивацией, необходимой для того, чтобы заставить Россию всерьез приступить к переговорам, говорит Загороднюк.

"Россия хочет уничтожить Украину, что, очевидно, практически сводит на нет возможность начала переговоров, — отмечает он. — Поэтому, если они не представят Путину убедительную угрозу существенных потерь на поле боя и в экономическом плане, он не пойдет на это. Сейчас самое главное — заручиться рычагами давления".