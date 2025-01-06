Комплексы разминирования "Уран-6" поступили в ЦВО в 2024 году

Военнослужащий отдельного инженерно-саперного полка во время управления роботом-сапером «Уран-6».

Легкая бронемашина с дистанционным управлением предназначена для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6" поступила в подразделения инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Партия роботизированных комплексов разминирования "Уран-6" усилила несколько инженерно-штурмовых подразделений группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, в 2024 году", - говорится в сообщении.

Комплекс разминирования "Уран-6" - легкая бронемашина с дистанционным управлением и системами разминирования, которая предназначена для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге.