Войти
ТАСС

Комплексы разминирования "Уран-6" поступили в ЦВО в 2024 году

738
0
0
Военнослужащий отдельного инженерно-саперного полка во время управления роботом-сапером «Уран-6»
Военнослужащий отдельного инженерно-саперного полка во время управления роботом-сапером «Уран-6».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Легкая бронемашина с дистанционным управлением предназначена для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6" поступила в подразделения инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году, сообщили в пресс-службе ЦВО.

"Партия роботизированных комплексов разминирования "Уран-6" усилила несколько инженерно-штурмовых подразделений группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, в 2024 году", - говорится в сообщении.

Комплекс разминирования "Уран-6" - легкая бронемашина с дистанционным управлением и системами разминирования, которая предназначена для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Таджикистан
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.01 06:22
  • 22
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 06.01 23:23
  • 6863
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 06.01 15:51
  • 2
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 06.01 15:06
  • 1
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:49
  • 1
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников