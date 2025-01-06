Шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан назвал истребитель Су-57 «породистой лошадкой», достигшей требуемых характеристик

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 достиг требуемых характеристик. Об этом заявил летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан.

Сегодняшний Су-57 кардинально отличается от самолетов Т-50, он достиг необходимых характеристик и стал «породистой лошадкой». В первые годы испытаний прототипов даже Су-35 четвертого поколения было легче пилотировать, чем Т-50 пятого, имевшего кучу ограничений по нагрузке. Сейчас Су-57 на голову выше, конструкторы довели его до необходимого состояния.

Бывало, я летал на Су-57 на этапе, пока он еще носил индекс Т-50 и имел массу ограничений по перегрузке. И сразу после него удавалось сесть Су-35 — вроде бы он по поколению чуть ниже, но в такие моменты понимаешь, что эта машина может всё. Но и при этом понимаешь, что Су-57 — это всё же «породистая лошадка», очень перспективный авиационный комплекс. Сейчас, конечно, Су-57 в плане характеристик достиг требуемых значений.

— приводит ТАСС слова Богдана.

Самыми сложными в управлении пилот назвал самолеты МиГ-21, Су-24 и Су-17. Однако именно эти машины позволяют проверить мастерство летчика-испытателя.

Есть самолеты, которые не всё могут и очень строги в управлении, у которых есть серьезные ограничения по углу атаки и перегрузке. Вот МиГ-21 — один из сложных сверхзвуковых самолетов с точки зрения пилотирования. Он мне дорог. Су-24 — тоже, потому что требует достаточно строгого пилотирования. Впрочем, как и Су-17, который при достаточно вольном пилотировании может потерять управляемость и сорваться в штопор.

— добавил пилот.