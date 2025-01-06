Ремонтники группировки "Центр" создают багги для штурмовых подразделений

Специалисты используют детали от списанных автомобилей, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные подразделения группировки войск "Центр" создают багги для штурмовиков, действующих на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие ремонтных подразделений группировки войск "Центр" создают автомобили типа "багги" для штурмовых подразделений, выполняющих боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там пояснили, что специалисты используют детали от списанных автомобилей - раму собирают из стальной профтрубы, устанавливают на нее двигатель, трансмиссию и подвеску. От автомобиля-донора багги достается руль, сидения, педали и приборная панель. Для защиты военнослужащих от осколков и пуль на багги навариваются листы металла.

В министерстве пояснили, что военнослужащие группировки используют багги и кроссовые мотоциклы для преодоления открытых пространств на пути к вражеским опорным пунктам. Высокая скорость передвижения наших бойцов не позволяет противнику использовать против них ударные дроны и артиллерию.

"Здесь у нас идет производство на базе ГАЗ-66. Доработка, улучшения по запросам штурмовых подразделений. То есть по их запросам делаем автомобиль жестче, лучше. Уходим от стандартной кабины. То есть база одна, а вмещение, получается, личного состава, грузоподъемность, доработаны", - сказал водитель-сварщик, младший сержант Сергей Пустарнаков на видео, распространенном Минобороны РФ.