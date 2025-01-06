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РИА Новости

В РВСН проведут более 20 конкурсов по боевой подготовке

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Полк ракет "Авангард"
Полк ракет "Авангард".
Источник изображения: © РИА Новости

В РВСН в 2025 году пройдут более 20 конкурсов по боевой подготовке

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 20 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки, будут проведены в Ракетных войсках стратегического назначения в 2025 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Более 20 конкурсов, охватывающих различные аспекты боевой подготовки, будут проведены в РВСН в 2025 году. Все состязания направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой", - сообщили в МО.

В ведомстве уточнили, что основной упор в этих конкурсах, помимо теоретической подготовки, сделан на практические занятия, в ходе которых участники состязаний продемонстрируют свои умения и навыки в процессе выполнения основных задач по несению боевого дежурства, отработке вводных и нормативов.

"Кроме того, программы конкурсов предусматривают проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин: огневой, физической, технической, специальной подготовке, вождение боевых машин, комплексных занятий по тактической подготовке на учебных местах с выполнением практических задач", - добавили в российском военном ведомстве.

В ДИМК отметили, что большинство конкурсов, проводимых в войсках и военно-учебных заведениях РВСН, носят многоцелевой характер и предназначаются для боевого слаживания войск, совершенствования боевой выучки офицеров и подразделений.

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