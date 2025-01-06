Эволюция технологий: какое оружие получила российская армия в 2024 году

Образцы нового вооружения ВС РФ не имеют аналогов на Западе

В 2024 году Вооруженные силы России начали использовать новые типы вооружений и военной техники в зоне специальной военной операции. «Известия» выяснили, какая техника появилась в войсках и как она показала себя на линии боевого соприкосновения.

САУ «Коалиция-СВ»

Самые современные самоходные артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ» начали поступать в Вооруженные силы России в начале 2024 года.

Разрабатывать их начали в 2000-х годах конструкторы «Уралвагонзавода». Первые образцы были показаны на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве в 2015 году и после стали поставлять в войска небольшими партиями для проведения испытаний.

2С35 «Коалиция СВ» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

К концу 2023 года выпуск САУ начали наращивать, что позволило в конце года и начале 2024-го начать поставлять «Коалиции-СВ» для формирования артиллерийских батарей в зоне СВО.

На дальности до 40 км используются обычные снаряды, на большей — активно-реактивные. САУ может применять и управляемые артиллерийские снаряды семейства «Краснополь», которые поражают объекты противника с высокой точностью.

Поэтому «Коалиция-СВ» может на равных вести контрбатарейную борьбу с самыми современными западными САУ и обеспечивает огневую поддержку проведения наступательных операций войск.

3М-22 «Циркон»

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М-22 «Циркон» в зоне боевых действий впервые применили в феврале 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

В ходе проведения ударной операции по целям в районе Киева отмечается ее вероятное применение на скоростях выше пяти скоростей звука. И при этом морская ракета «Циркон» впервые была запущена с сухопутной пусковой установки с территории Крыма.

Гиперзвуковая ракета 3М-22 «Циркон» разработана «НПО машиностроения» и может развивать скорость около восьми скоростей звука (~10 000 км/ч). При этом ракета двигается в плотных слоях атмосферы и может маневрировать.

Запуск ракеты 3М22 «Циркон» с российского фрегата «Адмирал Горшков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Основное преимущество ракеты в том, что сбить ее современным системам ПВО крайне сложно, так как она обладает уникальной скоростью и маневренностью. Дальность действия — до 1 тыс. км.

Ракета универсальная. «Циркон» может применяться по кораблям, а может наносить удары по стационарным наземным объектам. Базовый вариант принят на вооружение фрегатов проекта 22350 в январе 2023 года. Такими же ракетами вооружен и будущий флагман нашего флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Тяжелые бомбы с УМПК

В 2024 году возобновлено производство бомб ФАБ-3000 М-54 массой 3 т. Для этого боеприпаса создан комплект УМПК — управляемый модуль планирования и коррекции, который превращает самый тяжелый неядерный боеприпас российских ВКС в высокоточную планирующую бомбу. Носителями тяжелых бомб являются как фронтовые бомбардировщики Су-34 так и дальние Ту-22М3.

Одним из слагаемых успеха Вооруженных сил России в проведении Авдеевской наступательной операции в начале 2024 года стало применение тяжелых бомб ФАБ-1500 М-54 с УМПК. С их помощью уничтожались опорные пункты противника на дальности 50–60 км, что позволило авиации не входить в зону ПВО сил ВСУ.

ФАБ-3000 Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Дроны на оптоволокне

В ходе контртеррористической операции на территории Курской области Россия впервые начала массированно применять новый тип FPV-дронов — беспилотники «Князь Вандал Новгородский» с управлением по оптоволоконному кабелю. Такого рода дроны являются полностью помехозащищенными и не подвержены радиоэлектронному противодействию противника.

Применение оптоволокна несколько снижает маневренность дрона и ограничивает дальность действия, но выигрыш того стоит: на нет сводятся любые радиоэлектронные системы защиты. Современные технологии производства оптоволокна позволяют в катушку массой 200–300 г уложить несколько километров волокна, которое разматывается во время полета, и тем самым обеспечивается достаточная дальность действия для решения тактических задач на поле боя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Помехозащищенность и повышение точности компенсирует повышение стоимости таких дронов. Вопрос сейчас переходит в плоскость обеспечения массового производства помехозащищенных дронов для закрытия всех потребностей частей и соединений, занятых в СВО. Первые случаи использования таких беспилотников российскими военными относятся к весне 2024 года, а к осени применение оптоволоконных дронов стало носить массовый характер.

«Орешник»

21 ноября 2024 года впервые Вооруженные силы Российской Федерации применили новую ракетную систему средней дальности «Орешник». Испытательно-боевой пуск выполнялся по военному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске.

В своем обращении Владимир Путин сообщил, что в ходе испытательного пуска боевые блоки ракеты достигли скорости в 10 М (10 скоростей звука) или 2,5–3 км/с. Дальность действия новой системы составляет от 800 до 5000 км, что позволяет ей поражать любые цели на Европейском континенте.

«Орешник» заявлен как неядерная ракетная система, воздействие которой при массированном применении может быть сопоставимо с тактическим ядерным ударом. При этом перехват его боеголовок современными системами ПВО и ПРО практически невозможен.

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry Источник изображения: iz.ru

Таким образом, российскими инженерами была создана уникальная ракетная система, которая может быть развернута в глубине наших территорий с возможностью нанесения удара по любым объектам потенциального противникам неядерными гиперзвуковыми боеголовками. И такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.

Дмитрий Корнев