"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2

"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на блоке №1 Курской АЭС-2

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы живем в рамках специальной военной операции, и в этом смысле на ту же стройку (новых атомных энергоблоков - ред.) в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску и уже вышли на холодно-горячую обкатку", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Холодно-горячая обкатка (ХГО) реакторной установки энергоблока - главный этап пусконаладочных работ. В ходе ХГО проходит проверка работоспособности оборудования в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. При этом используются имитаторы ядерного топлива (точные копии промышленных топливных сборок, только без урана). Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 гигаватта. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.