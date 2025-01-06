TNI: большинство натовских танков оказались бесполезными против российский войск

Темпы потерь "Абрамсов" в рядах ВСУ резко возросли, пишет TNI. Хваленые "сверхсовременные" американские и немецкие танки либо были без проблем уничтожены российскими войсками, либо оказались полностью бесполезными на поле боя.

Брэндон Вейхерт (Brandon Weichert)

На то, чтобы освоить танк "Абрамс", требуются годы. Украинцам дали лишь считанные месяцы

Российские социальные сети кишат фотографиями американского основного боевого танка (ОБТ) M1A1 Abrams ("Абрамс"), захваченного на Украине. Согласно российским источникам, "Абрамс" отправляется в Москву на инженерный анализ. Кроме того, это далеко не первый трофейный "Абрамс" с Украины.

По оценке журнала Military Watch Magazine, с сентября "темпы потерь „Абрамсов“ в рядах ВСУ резко возросли".

При этом на залитых кровью украинских полях сражений страдают не только "Абрамсы". Большинство других натовских ОБТ либо уничтожены, либо оказались бесполезными против российской армии. Даже разрекламированные немецкие "Леопарды" (Leopard 2A6) показали себя гораздо слабее, чем обещали их сторонники в НАТО.

Плачевные итоги

Большинство независимых аналитиков оценивают, что из 31 переданного Украине "Абрамса", двадцать было уничтожено в течение первого же года эксплуатации. По данным все того же Military Watch Magazine, большинство "Абрамсов" русские уничтожили вездесущими беспилотниками-камикадзе, которыми противники изводят друг друга.

Еще поразительнее то, что минимум один "Абрамс" был подбит в ходе дуэли старым российским танком T-72B3 MBT (что лишний раз доказывает давнее утверждение автора, что именно T-72 — лучший танк в украинском конфликте).

Несколько изданий взяли интервью у украинских танкистов, прошедших подготовку в США, и все они выразили крайнее недовольство "Абрамсами". Подытожив критику из первых рук, можно сказать, что "Абрамсы" страдают от ряда технических проблем, а активная защита от российских беспилотников-камикадзе практически отсутствует.

Более того, последние достижения в области противотанкового оружия существенно подорвали защиту обеих сторон украинского конфликта.

В случае России противотанковое оружие 9M133 "Корнет" с тандемной боевой частью стало кошмаром для любого украинского танка (как и предоставленная НАТО противотанковая система Javelin стала головной болью для российских ОБТ).

Реальный вопрос, на который предстоит ответить западным стратегам, — это почему M1A1 "Абрамс" так неубедительно проявил себя в украинском конфликте.

Далеко идущие последствия для Америки

В конце концов, "Абрамс" — основной танк США, и Пентагон тратит уйму денег на его обновленный вариант, который останется основным танком американской армии на десятилетия вперед. Однако, если судить по, мягко говоря, невыразительным результатам "Абрамсов" на Украине, то дальнейшие вложения Пентагона в эту систему могут оказаться опрометчивыми.

Неужели хваленые "Абрамсы" окончательно устарели из-за разительных перемен на поле боя, или же мы имеем дело с ошибкой пользователя и человеческим фактором?

Утверждение, что американцы попросту не поспевают за меняющимся обликом современной войны, напрашивается само собой. Однако факт остается фактом: M1A1 "Абрамс", наряду с другими натовскими танками вроде вышеупомянутого "Леопарда" немецкого производства, с технической точки зрения принадлежат к высшему эшелону. У танкистов уходят годы на то, чтобы освоить эти системы. НАТО же решила, что осажденные украинцы изучат все технические тонкости и тактические премудрости за считанные месяцы.

Подготовка нового "Абрамса-Экс" к войне будущего

Более того, всем вышеупомянутым танкам предстоял целый ряд модернизаций, чтобы выдержать радикальные требования украинского поля боя. Таким образом, из-за стремительных технических перемен и неопытных экипажей, не говоря уже о непомерных надеждах на горстку танков против крупных российских сил, "Абрамсы" на Украине были обречены с самого начала.

Это отнюдь не значит, что американцам не нужно решительно модернизировать имеющийся парк "Абрамсов". Вашингтон также обязан поручиться, что новый "Абрамс-Икс" (AbramsX), который разрабатывает Пентагон, лучше справится с противотанковым оружием и беспилотниками, которые противники непременно бросят на американские танки в будущем конфликте (а он произойдет гораздо раньше, чем думает большинство).