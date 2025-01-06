Показаны кадры МТ-ЛБ ВСУ, оснащённого антидроновой защитой всего корпуса

Источник изображения: topwar.ru

Противник, так же как и наши военные, все чаще превращает свою бронетехнику в некоторое подобие «черепах» для повышения антидроновой защиты, устанавливая решетки и цепи по всей длине корпуса. Особенно такая защита актуальна для легкобронированной техники, действующей на передовой.

В сети опубликованы снятые военнослужащими ВСУ кадры, на которых можно увидеть один из многочисленных доставшихся Украине в «наследство» от СССР МТ-ЛБ, весь корпус которого кустарным способом обшит противодроновыми решетками и цепями. Как можно увидеть, установленные на машину «мангалы» являются съемными конструкциями, закрепленными посредством болтов.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Созданный более пятидесяти лет назад конструкторским бюро Харьковского тракторного завода многоцелевой тягач МТ-ЛБ не потерял свою актуальность и поныне. За десятилетия активной эксплуатации было создано более 80 модификаций «мотолыги», в том числе системы ПВО, противотанковые комплексы и противобатарейные РЛС.

После начала СВО бойцы российской армии, в распоряжении которой было более четырех тысяч единиц подобной техники, начали массово модернизировать легкобронированные машины, в том числе устанавливая на них морские зенитные установки и превращая МТ-ЛБ в импровизированные РСЗО. Кроме того, были отмечены случаи, когда начиненную взрывчаткой «мотолыгу» отправляли на позиции противника, после чего подрывали заряд.