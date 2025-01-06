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Военное обозрение

«Роскосмос» представил спутниковые снимки объектов в иностранных государствах после включения аппаратуры «Геотон-Л1»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы российские спутниковые снимки, сделанные после включения специальной аппаратуры «Геотон-Л1». Это основной прибор, который позволяет осуществлять мониторинг земной поверхности с высоким пространственным разрешением. Разрешающая способность оптико-электронного оборудования составляет около 1 м.

На снимках, представленных «Роскосмосом», запечатлены территории США, Объединённых Арабских Эмиратов и Китая. В частности, можно видеть территории Лос-Анджелеса с высокой чёткостью.

Источник изображения: topwar.ru

Указанные страны были выбраны для создания спутниковых снимков по той причине, что именно над ними проходила трасса полёта спутника «Ресурс-П».

Источник изображения: topwar.ru

Космический аппарат с системой «Геотон-Л1» позволяет в режиме онлайн отслеживать объекты на том или иной участке территории.

Как предполагают эксперты, снимки в Интернете могли быть представлены не в максимальном разрешении. При учёте разрешающей способности оборудования в 1 м, судя по всему, имеется возможность большей детализации любого из обозначенных объектов, включая присутствующий на одном из снимков в качестве примера международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Источник изображения: topwar.ru

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