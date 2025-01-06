ВМС Турции заявили о начале строительства авианосца, эсминца и подводной лодки национальных проектов

Как сообщил ресурс "Naval News", 2 января 2025 года представитель министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк в ходе еженедельной пресс-конференции объявил о состоявшихся церемониях первой резки стали и начала строительства трех головных кораблей новых типов турецкой разработки - авианосца программы MUGEM, эскадренного миноносца программы TF-2000 AAW и неатомной подводной лодки программы MILDEN. По словам представителя, церемонии первой резки стали для авианосца MUGEM и и эсминца TF-2000 прошли на военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard), а церемония первой резки стали для подводной лодки MILDEN прошла на военно-морской верфи в Гёльджюке (Gölcük Naval Shipyard). Видео, опубликованное министерством обороны Турции, свидетельствует о том, что на церемониях присутствовали только официальные лица ВМС Турции и представители верфей.

Модель перспективного турецкого авианосца MUGEM (Milli Uçak Gemisi) в экспозиции оборонно-промышленной выставки SAHA EXPO 2024. Стамбул, октябрь 2024 года (с) социальные сети

Проект авианосца MUGEM (Milli Uçak Gemisi)

Проект национального турецкого авианосца MUGEM (Milli Uçak Gemisi) был впервые представлен публично в феврале 2024 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил офис проектных проектов на военно-морской верфи в Стамбуле. С тех пор эта программа привлекла широкое внимание. В апреле 2024 года журналистам провели тогда неоглашавшуюся экскурсию по верфи, в ходе которой представители турецких ВМС поделились новостями о проекте MUGEM, включая подробности о конструкции и возможностях корабля.

MUGEM имеет оптимизированную форму корпуса, разработанную с использованием программ многомерного проектирования и оптимизации, что, как заявляется, обеспечивает отличную мореходность, остойчивость и высокую маневренность. Эти возможности были доказаны с помощью внутренних приложений моделирования, что делает авианосец надежным кораблем в различных морских условиях. Конструкция носовой части, в частности, обеспечивает снижение расхода топлива на 1,5% и снижает уровень подводных шумов, повышая как эффективность, так и скрытность корабля.

Авианосец будет иметь три взлетно-посадочные полосы - две для взлета и одну для посадки. Первоначально авианосец будет построен без катапультной системы, вместо этого для взлета будет использована модульная рампа. Однако турецкие инженеры уже работают над собственной катапультной системой, которая, как ожидается, заменит модульную рампу в будущем, что еще больше повысит эксплуатационные возможности авианосца.

Ожидается, что на авианосце разместятся до 50 самолетов, включая пилотируемые и беспилотные аппараты. Текущий план предусматривает размещение 20 самолетов на палубе и 30 в ангаре. Некоторые из самолетов, запланированных к использованиюю на кораблей, включают морскую версию легкого штурмовика TAI Hurjet, беспилотный истребитель TAI ANKA-III, беспилотный истребитель Baykar Bayraktar KIZILELMA и ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3. Представители турецкого военного ведомства заявили, что вместимость авианосца может увеличиться по мере реализации проекта, и переговоры с турецкими оборонными компаниями TAI и Baykar [о создании новых летательных аппаратов] уже ведутся.

Для самообороны аавианосец MUGEM будет вооружен 32-зарядной (8×4) вертикальной пусковой установкой зенитного ракетного комплекса MIDLAS и четырьмя 35-мм зенитными артиллерийскими комплексами Gökdeniz. Кроме того, шесть 25-мм дистанционно управляемых артиллерийских установок Аselsan STOP обеспечат оборону на малой дистанции, в основном против симметричных угроз.

Авианосец MUGEM призван стать самым мощным кораблем ВМС Турции и имеет следующие технические характеристики:

Длина: 285 метров

Ширина: 72 метра

Осадка: 10,1 метра

Водоизмещение: 60 000 тонн

Максимальная скорость: более 25 узлов

Крейсерская скорость: 14 узлов

Дальность: 10000 миль на крейсерской скорости

Главная энергетическая установка: комбинированная газотурбинная установка (COGAG) с четырьмя газовыми турбинами LM2500, обеспечивающая общую мощность 23 МВт каждая.

Экипаж: размещение не менее 800 человек.

Самолетовместимость: 50 пилотируемых/беспилотных самолетов

АСБУ: ADVENT CMS

Проект эскадренного миноносца ПВО TF-2000

В качестве заключительного этапа турецкой программы MILGEM турецкие ВМС инициировали проект TF-2000 в июле 2017 года в ответ на потребность в эсминцах ПВО. Эсминцы TF-2000 будут способны обнаруживать управляемые ракеты и баллистические ракеты малой/средней/большой дальности на малых/средних/больших высотах, а также уничтожать небаллистические ракеты.

Планируется, что водоизмещение эсминцев TF-2000 составит 8300 тонн, что сделает их крупнейшими кораблями, построенными в рамках программы MILGEM. Эсминцы будут иметь общую длину 149 метров, ширину 21,5 метра и осадку 5,75 метра. Главная энергетическая установка будет включать два газотурбинных и два дизельных двигателя (конфигурация CODOG), обеспечивая максимальную скорость более 26 узлов.

Эсминец TF-2000 будет оснащен мощным комплексом вооружения, что обеспечит его универсальность и боевую эффективность в различных оперативных сценариях. Его основным орудием будет 127-мм артиллерийская установка для поражения надводных и наземных целей. Эсминец также будет оснащен 96-зарядной (32+64) турецкой универсальной вертикальной пусковой установкой MİDLAS, способной запускать различные современные ракеты.

Среди ракет, которые можно применять из MİDLAS, числятся турецкие зенитные управляемые ракеты, потенциально из состава зенитной ракетной системы SIPER, и долгожданные крылатые ракеты для поражения наземных целей GEZGİN. Кроме того, эсминец будет нести 16 противокорабельных ракет ATMACA для поражения морских и прибрежных целей.

Для самообороны эсминец будет оснащен зенитными ракетными комплексами ближнего действия (вероятно, Levent от Roketsan или Göksur от Aselsan), а также 35-мм зенитным артиллерийским комплексом Gökdeniz. Также ожидается, что TF-2000 будет вооружен 324-мм противолодочными торпедами, вероятно, Aselsan ORKA. Дополнением к этим системам будут стабилизированные дистанционно управляемые артиллерийские боевые модули, такие как Aselsan STAMP и/или STOP, предлагающие гибкую и точную огневую мощь для различных сценариев.

Основной РЛС обнаружения воздушных целей будет CAFRAD с фиксированными антеннами АФАР на нитриде галлия, способный сопровождать более 2000 контактов в радиусе 450 км. Эсминец также будет оснащен навигационной РЛС LPI, электронно-оптическими станциями управления огнем, интегрированным гидроакустическим комплексом, включающим носовую и буксируемую ГАС (Aselsan Düfas), объединеными с АСБУ ADVENT.

Проект неатомной подводной лодки MILDEN (Milli Denizaltı)

Проект MILDEN, направленный на проектирование и строительство нового типа подводных лодок, представляет собой амбициозную инициативу турецкого ВПК, который также разрабатывает комплекс электрических, коммуникационных и обнаружительных технологий, а также двигательных установок и систем вооружения, которые будут установлены на подводной лодке.

Национальная программа развития подводных лодок, которая координируется командованием Центра военно-морских исследований Турции, была начата в марте 2012 года. После завершения этапа концептуального проектирования в прошлом году, строительство головного корабля было начато 2 января 2025 года, как и планировалось. Первая подводная лодка нового типа должна быть передана ВМС Турции в первой половине 2030-х годов.

Проектно-конструкторские работы по проекту MILDEN выполняются MILDEN Design Office на верфи Gölcük Naval Shipyard. В настоящее время в этом конструкторском бюро работают 28 человек (23 инженера и пять технических конструкторов).

Платформа MİLDEN должна стать крупным достижением оборонной промышленности Турции, продемонстрировав передовые технологии наряду с собственными турецкими возможностями. Подводная лодка длиной более 80 метров будет иметь надводное водоизмещение около 2700 тонн, что сделает ее крупнейшей в составе ВМС Турции.

Подводная лодка будет оснащена воздухонезависимой энергетической установкой, которая значительно повысит ее скрытность и дальность плавания. MİLDEN также будет оснащена рядом передовых систем вооружения турецкой разработки, включая 533-мм торпеду AKYA, противокорабельную ракету ATMACA и крылатую ракету для поражения наземных целей GEZGİN, в настоящее время разрабатываемую Roketsan.

Модель и проектные изображения перспективного турецкого авианосца MUGEM (Milli Uçak Gemisi) (с) SSB

Проектные изображения перспективного турецкого эскадренного миноносца проекта TF-2000 (c) ВМС Турции

Модель перспективной турецкой большой неатомной подводной лодки MILDEN (Milli Denizaltı) (с) www.navalnews.com

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