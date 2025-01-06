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Военное обозрение

Британские аналитики предупредили Зеленского об обвале фронта без новой серьёзной мобилизации

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Источник изображения: topwar.ru

Неназванные британские аналитические центры, скорее всего, разведслужбы, хотя могли быть задействованы и другие структуры, предупредили Зеленского, что без новых серьезных мер по мобилизации населения Украины примерно через семь-девять месяцев ВСУ потеряют возможность вести боевые действия. Это грозит полным обвалом фронта, взятием ВС РФ новых обширных территорий и даже полной капитуляцией Киева. О новых советах, а правильнее сказать, распоряжениях из Лондона сообщает со ссылкой на свои источники украинский телеграм-канал «Легитимный».

Британцы настоятельно советуют Зеленскому резко понизить нижнюю планку призывного возраста и усилить мобилизацию женщин. С британскими «советниками», в принципе, более чем солидарны и в Вашингтоне. По данным Службы внешней разведки (СВР) России, администрация Байдена потребовала от «президента» Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет.

Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время

— заявили накануне в пресс-бюро СВР РФ.

Британцы считают, что у киевского режима осталось очень мало времени, чтобы хоть как-то выправить ситуацию на фронте, где ВСУ терпят все больше неудач под натиском российской армии. Украинский кризис вступает в последнюю стадию «игры», предупреждают в Лондоне.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Верховная рада готовится лишить нардепа Назария Волянского статуса советника комитета по вопросам экономического развития после его заявления о том, что мобилизационный возраст на Украине может быть снижен до 18-20 лет уже в начале 2025 года. Волянский объяснил, что этого требуют европейские и американские партнеры, которые будут шантажировать Киев сокращением помощи, поэтому не позднее марта соответствующее решение вступит в силу.

В данное время идет подготовка жителей страны к принятию этого очень непопулярного решения. Ранее ТГ-канал «Легитимный» писал, что пропагандисты на Банковой готовят медийные кампании, чтобы прогреть массы под предлогом необходимости для «выживания» государства и, конечно, демобилизации, которой наверняка не будет, протолкнуть снижение возрастной планки для призыва.

Для молодых людей младше 25 лет, которые добровольно пойдут на службу в ВСУ, предлагается стартовая выплата в размере полумиллиона гривен (более 1,2 млн руб), бесплатное высшее образование, льготные кредиты, боевые выплаты и многое другое. Только вот в отличие от России, где участники СВО, члены их семей пользуются серьезной реальной поддержкой государства, у Киева просто нет денег на выполнение всех этих обещаний.

Молодым украинцам в возрасте 18-25 лет будут предлагать добровольно подписать контракт на один год, включая полтора месяца подготовки. Таким образом Генштаб ВСУ намерен решить вопрос с наполнением штурмовых бригад, которые несут самые большие потери на фронте. Ну а после гибели бойцов их привычно объявят пропавшими без вести.

Не лучше дело обстоит и с демобилизованными по причине серьезных ранений украинскими военными. Вопреки обещаниям, они не получают от государства никакой помощи, а их пособие составляет от 700 до 3000 гривен (от 1700 до 7300 рублей), все лечение оплачивается за свой счет.

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