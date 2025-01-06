Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS

Минобороны пообещало ответ на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны.

"На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что 3 января украинские войска попытались нанести удар ATACMS по Белгородской области.

"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты", — подчеркнули в Минобороны.

В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.

Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.

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