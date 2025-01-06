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ТАСС

Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" готовится к дальнему походу

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Выполнение задач дальних океанских походов станет одним из основных направлений подготовки экипажей многоцелевых фрегатов Северного флота проекта 22350 - носителей высокоточного ракетного оружия большой дальности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Многоцелевой фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит подготовку к предстоящему дальнему походу. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

"Третий фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" успешно выполнил ряд задач в ближней морской зоне, в том числе с выполнениям стрельб высокоточным ракетным оружием и проходит плановую подготовку к предстоящему дальнему походу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выполнение задач дальних океанских походов станет одним из основных направлений подготовки экипажей многоцелевых фрегатов Северного флота проекта 22350 - носителей высокоточного ракетного оружия большой дальности.

Во флоте также напомнили, что в настоящее время в зоне Средиземного моря задачи дальнего похода выполняет фрегат Северного флота "Адмирал Головко". В конце прошлого года успешно завершил выполнение задач дальнего океанского похода и вернулся в пункт постоянного базирования фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

В начале декабря прошлого года фрегаты Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" приняли участие в совместных учениях группировок ВМФ и ВКС России, которое проходило под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В ходе учений экипажи фрегатов успешно применили высокоточное ракетное оружие большой дальности - гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми была поражена морская мишенная позиция в восточной части Средиземного моря.

Фрегаты проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли, носители высокоточного ракетного оружия большой дальности, способные эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным, береговым и надводным объектам. 

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