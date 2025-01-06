Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о применении комплексов С-400 и "Панцирь-СМ" для поражения ATACMS

787
0
0
ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Ракеты ATACMS накануне были вновь задействованы для удара с украинской территории, они были сбиты комплексами С-400 и "Панцирь-СМ", сообщили в Минобороны РФ.

"Все задействованные вчера для удара с украинской территории восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и "Панцирь-СМ", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в субботу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 дрона вооруженных сил Украины.

"Панцирь-СМ" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.01 23:23
  • 6863
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.01 22:45
  • 21
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 06.01 15:51
  • 2
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 06.01 15:06
  • 1
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:49
  • 1
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников