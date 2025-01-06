Минобороны РФ сообщило о применении комплексов С-400 и "Панцирь-СМ" для поражения ATACMS

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Ракеты ATACMS накануне были вновь задействованы для удара с украинской территории, они были сбиты комплексами С-400 и "Панцирь-СМ", сообщили в Минобороны РФ.

"Все задействованные вчера для удара с украинской территории восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США были сбиты российскими комплексами ПВО С-400 и "Панцирь-СМ", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в субботу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 дрона вооруженных сил Украины.

"Панцирь-СМ" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.