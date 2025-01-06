Российский фрегат с управляемым ракетным оружием находится в Средиземном море

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Головко" продолжает выполнение задач дальнего похода в Средиземном море, сообщил в субботу Северный флот.

"В настоящее время в Средиземноморской морской зоне задачи дальнего похода выполняет фрегат Северного флота "Адмирал Головко", - говорится в сообщении флота.

В нем отмечается, что все фрегаты проекта 22350 Северного флота продолжат практику дальних походов в 2025 году.

"В конце прошлого года успешно завершил выполнение задач дальнего океанского похода и вернулся в пункт постоянного базирования фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков",- сообщил Северный флот.

"Третий фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" успешно выполнил ряд задач в ближней морской зоне, в том числе с выполнением стрельб высокоточным ракетным оружием, и проходит плановую подготовку к предстоящим дальним походам", - отмечается в сообщении.

В декабре прошлого года Минобороны РФ сообщало, что "Адмирал Головко" выполнил пуски ракет "Циркон" в ходе учений в Средиземном море.

По официальной информации, этот корабль вооружен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Согласно данным Северного флота, дальний поход фрегата "Адмирал Головко" начался 2 ноября прошлого года.