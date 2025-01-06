В ХДС поддержали размещение немецких военных на Украине

Германия должна быть готова внести крупный вклад в поддержание мира и формирование европейской архитектуры безопасности, считает депутат Бундестага Родерих Кизеветтер

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер высказался за участие немецких военнослужащих в возможной "миротворческой миссии" на Украине после завершения конфликта.

"Будучи экономически самой мощной страной в Европе, Германия должна быть готова внести крупный вклад в поддержание мира и формирование европейской архитектуры безопасности", - сказал он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. В этой связи, по его мнению, ФРГ обязана "в подходящее время" участвовать в миссии на Украине, отправив туда "хорошо оснащенные войска".

Как считает оппозиционный депутат, исключать это было бы "халатно". В то же время он подчеркнул, что это должно происходить "в рамках ЕС и НАТО". "Эффективной и ввиду наших ограниченных материальных и кадровых ресурсов в Европе реалистичной миротворческая миссия будет только, если обеспечение мира будет включено в европейскую и трансатлантическую архитектуру безопасности и тем самым в НАТО, поскольку тогда в любом случае "ядерный зонтик" будет действовать и для Украины", - утверждал депутат.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке ряда СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня". Политик добавила, что Германия "будет всеми силами поддерживать" любые действия, направленные на достижение мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.