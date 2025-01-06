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ТАСС

Журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные мины

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ВСУ
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Минобороны Украины

Украинский журналист и экс-советник Минобороны республики подчеркнул, что производство брака продолжается

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают получать бракованные боеприпасы, несмотря на случившийся недавно скандал. Об этом заявил украинский журналист и экс-советник Минобороны республики Юрий Бутусов.

"Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь", - приводит слова Бутусова издание "Страна".

Журналист подчеркнул, что "минометчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома" и что "никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается".

Осенью украинские СМИ сообщили, что военнослужащие ВСУ пожаловались на некачественные мины калибра 120 мм, произведенные "Укроборонпромом". Брак впоследствии начали изымать из войск, но солдат обвинили в нарушении условий хранения пороховых зарядов к минам. Позднее стало известно, что из подразделений стали изымать мины калибра 82 мм, проблема коснулась сотен тысяч снарядов.

В октябре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что значительная часть боеприпасов, используемых ВСУ, оказывается бракованной. По его словам, около 20% снарядов не срабатывают. 

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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