На вооружении Нацгвардии Украины замечен британский лёгкий разведывательный танк FV101 Scorpion

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На вооружении 1-й БрОН Нацгвардии Украины замечен британский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion. Такие машины выпускались в период с 1971 по 1996 год и в 1982 году принимали участие в вооруженном конфликте на Фолклендах. Кроме того, FV101 Scorpion использовались для патрулирования британского аэропорта Хитроу, когда там возникла угроза терактов.

Судя по опубликованным кадрам, поставленная на вооружение украинской Нацгвардии машина претерпела некоторую «модернизацию» в виде замены штатной 76-мм пушки L23A1 на 14,5-мм пулемет КПВТ. Кроме того, на легком танке установлен комплекс РЭБ. Ввиду того, что о поставках на Украину бронетехники этого типа официально не сообщалось, вполне вероятно, что списанные британские легкие танки были приобретены в частном порядке волонтерами.

Ранее сообщалось, что в настоящее время списанный легкий танк FV101 Scorpion можно купить в Великобритании по цене около 90 тысяч фунтов стерлингов. При этом определенное количество машин этого типа находится в условно боевом состоянии, поскольку орудия не прошли процедуру демилитаризации перед продажей в частные коллекции.

FV101 Scorpion обладает алюминиевой противопульной броней, оборудован 76-мм пушкой L23A1 и спаренным пулеметом L8A1 калибра 7,62 мм. Двигатель установлен в передней части корпуса, боевая масса — 7,94 тонны, длина корпуса — 4,78 метра, ширина — 2,23 метра, высота — 2,49 метра. Скорость по шоссе — 80 км/час, запас хода — 640 км. Экипаж — 3 человека.