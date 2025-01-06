Готовится ли российский подводный флот к возрождению? (The National Interest, США)

TNI: российский флот пополнился новой атомной подводной лодкой "Архангельск"

В конце 2024 года ВМФ РФ получил новейшую атомную подводную лодку, пишет TNI. Подлодка "Архангельск" — третий серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Она может переносить до десяти гиперзвуковых крылатых ракет большой дальности.

Питер Сучу (Peter Suciu) — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике сотрудничал с четырьмя десятками журналов, газет и сайтов, опубликовал более 3 200 статей. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публиковался в Forbes и Clearance Jobs.

В конце 2024 года российский флот пополнился новой атомной подводной лодкой проекта 885 (он же "Ясень-М"). "Архангельск" официально вступил в строй в пятницу после вручения Андреевского военно-морского флага капитану первого ранга Александру Гладкову.

"На „Севмаше“ сегодня прошла торжественная церемония передачи ВМФ России атомной подводной лодки „Архангельск“. Это подлодка четвертого поколения проекта „Ясень-М“. Мероприятие проведено под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева", — говорится в сообщении Минобороны России.

Новейшая подводная лодка проекта 885 названа в честь города Архангельск на русском Севере.

"Архангельск" — третий серийный корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Подлодку заложили в марте 2015 года, а ее торжественный вывод из эллинга состоялся 29 ноября 2023 года. "Архангельск" — 141-я по счету АПЛ, построенная для ВМФ России на "Севмаше". Проект разработан Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит".

Медленный, но верный прогресс в строительстве атомных лодок

Разработка лодок проекта 885 началась в конце холодной войны по инициативе ленинградского конструкторского бюро "Малахит". Они предполагались на смену устаревшим АПЛ класса "Щука-Б" (по классификации НАТО Akula).

Однако с распадом Советского Союза программа застопорилась.

Головной атомный подводный крейсер проекта 885 "Северодвинск" был заложен еще в 1993 году, но из-за безденежья и финансового кризиса в России после окончания холодной войны проект заморозили более чем на десятилетие. Вернулась к этому проекту Москва уже в конце 2000-х: "Северодвинск" был наконец спущен на воду в июне 2010 года и впоследствии введен в эксплуатацию в конце декабря 2013 года. С 2014 года подлодка несет службу в составе ВМФ России.

Однако из-за задержки подлодки оказались на грани устаревания, и потребовалась модернизация программы.

Вторая лодка проекта 885М, уже модернизированная "Казань", также столкнулась с задержками, однако была построена за восемь лет — вдвое быстрее "Северодвинска".

Боеспособные подлодки

Несмотря на трудности с разработкой и строительством класс "Ясень" представляет собой весьма боеспособные суда. Каждая лодка имеет водоизмещение 13 800 тонн и развивает скорость до 35 узлов.

Модернизация немного уменьшила общую длину корпуса, однако принесла проекту "Ясень-М" обновленную бортовую электронику и новый ректор КТП-6 — считается, что он значительно снизил уровень шума. Модернизированные подлодки проекта 885 также вобрали в себя ряд технологических новшеств, появившихся с начала строительства "Северодвинска" в 1993 году.

В отличие от старых ударных подлодок, построенных в позднесоветский период, лодки проекта 885/885М разрабатывались как многоцелевые суда, которые могли нести различное оружие, в том числе гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности "Циркон". Имеется десять вертикальных шахт для запуска крылатых ракет. Считается, что лодки могут нести крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс" в качестве основного оружия. "Казань" также оснащена вертикальной пусковой установкой УКСК (3П-14Б), состоящей из модулей 8СМ-346.

"Это позволяет подводным лодкам класса „Ясень-М“ оставаться эффективным и перспективным оружием. Благодаря этому они в мирное время вносят свой неоценимый вклад в поддержание глобальной и региональной безопасности", — заявил на церемонии открытия главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Сейчас на российском судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске на Белом море строятся еще четыре подлодки проекта 885М. Они также получили названия в честь российских городов — Перми, Ульяновска, Владивостока и Воронежа. Эти подводные лодки либо войдут в состав Северного флота и будут базироваться на побережье Баренцева моря, либо в состав Тихоокеанского с базой на Дальнем Востоке.

"Строительство серии подводных лодок этого проекта будет продолжено. На вас лежит высокая ответственность: вы делаете необходимое, сложное и серьезное оружие для нашей страны. Корабли „Севмаша“ — наша гордость, сила и мощь, надежный щит России", — заключил адмирал Моисеев.