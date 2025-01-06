День Северного флота ВМФ России. Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 Казань проекта 885М Ясень-М к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.

Военно-морской флот России получил новую подлодку класса "Ясень-М", пишет The National Interest. К-564 "Архангельск" — одна из лучших созданных Россией подлодок. Эта субмарина не уступает конкурентам в скорости, обладает большей мощностью и более практична за счет стоимости.

Эта подлодка стала одной из лучших, созданных Россией. Противолодочная субмарина сочетает в себе повышенную огневую мощь, дальность плавания и незаметность.

Военно-морской флот России продолжает наращивать свою мощь, пока западные державы демонстрируют нерешительность. Некогда могущественный Северный флот, похоже, выходит из кризиса, наступившего после окончания холодной войны, и возвращается к прежнему уровню эффективности.

Как сообщается, утром 27 декабря ВМФ получил новейшую атомную ударную подводную лодку класса "Ясень-М". Построенная на легендарной российской верфи "Севмаш", подводная лодка, получившая обозначение К-564 "Архангельск", стала четвертой построенной АПЛ класса "Ясень-М" и второй, которая войдет в состав растущего Северного флота России.

Значение Северного флота России

Северный флот базируется в Североморске. Его история как силы стратегического назначения России началась в 1733 году, когда он был создан. Зона его действия, как следует из названия, включает регионы, прилегающие к северной границе России. Военные корабли и подводные лодки Северного флота России действуют в Арктике, Баренцевом и Карском морях.

В задачи Северного флота также входит защита подступов к России из таких мест, как Норвежское море и Атлантический океан.

Еще в 2008 году в ежегодном меморандуме по национальной безопасности, в котором излагаются основные цели и общая стратегия российских вооруженных сил, Арктика была названа важнейшим стратегическим регионом для России. Еще до начала конфликта России и Украины в феврале 2022 года Москва тратила время и деньги на модернизацию и расширение Северного флота, чтобы добиться своей цели по доминированию в Арктике.

Сейчас во время российско-украинского конфликта, когда НАТО активно поддерживает украинскую сторону, Северный флот берет на себя защиту морских проходов в российские воды со стороны границ с Северной Европой.

Созданная для замены устаревших ударных атомных подводных лодок класса "Оскар" и "Акула" советской эпохи, лодка класса "Ясень" была спроектирована легендарным советским Морским инженерным бюро "Малахит" несколько десятилетий назад. Распад Советского Союза и хаос постсоветской эпохи в России в 1990-х годах создали множество проблем, которые заставили российских инженеров создать обновленный вариант "Ясеня" — "Ясень-М".

Технические характеристики могучего "Ясеня-М"

Подводные лодки класса "Ясень-М" рассчитаны на экипаж, состоящий из шестидесяти четырех человек. Эта лодка — одна из лучших подводных лодок, созданных Россией. Она является противолодочной субмариной и сочетает в себе повышенную огневую мощь, дальность плавания и незаметность. Россия намерена комплектовать свой Северный флот четырьмя такими лодками, из чего видно, насколько важна для Москвы северная граница, как в оборонительном плане, так и, что еще важнее, в качестве зоны демонстрации силы.

Надводное водоизмещение многоцелевых АПЛ типа "Ясень-М" составляет 8 600 тонн, подводное — 13 800 тонн. На поверхности лодка движется со скоростью 29,6 км/ч (16 узлов). Под водой "Ясень-М" намного быстрее. Средняя подводная скорость подлодки составляет чуть более 57 км/ч (31 узел).

Для сравнения, самой быстрой лодкой ВМС США, вероятно, является современная атомная ударная подводная лодка класса Seawolf, которая движется со скоростью 35 узлов или 64 км/ч. Учитывая огромную стоимость американской подводной лодки по сравнению с относительно недорогим классом "Ясень-М", русские обладают адаптируемой, экономически выгодной и высокоэффективной подлодкой, которая, к недовольству Запада, более практична, чем американские системы.

В "тихом режиме" подводная лодка может развивать скорость от 20 до 28 узлов (42-59 км/ч). Если заявления российских конструкторов "Ясеня-М" соответствуют действительности, то она может соперничать даже с мощными и намного более дорогими подлодками класса "Вирджиния" ВМС США.

Что касается силовой установки, то "Ясень-М" оснащен моноблочным ядерным реактором четвертого поколения КТП-6, который рассчитан на работу в течение 25-30 лет без дозаправки. Гидролокатор лодки представляет собой сферическую систему, известную как МГК-600 "Иртыш-Амфора", которая, согласно заявлениям представителей ВМФ, "повышает способности к обнаружению при сохранении минимального уровня шума". Сама лодка изготовлена из слабомагнитной стали, что способствует ее впечатляюще малой заметности.

Более мощная, чем конкуренты из США и НАТО

Что касается вооружения, то, будучи подводной лодкой с управляемыми ракетами (SSGN), судно содержит мощный комплекс крылатых ракет большой дальности для ударов "вода-земля". Среди боеприпасов, которыми оснащены эти лодки, имеются крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". По оценкам большинства военно-морских аналитиков, на "Ясень-М" находятся от двадцати четырех до сорока ракет благодаря системе вертикального пуска УКСК.

Кроме того, "Ясень-М" был разработан для оснащения мощной гиперзвуковой ракетой "Циркон". У американцев нет ни собственных средств противодействия гиперзвуковому оружию, ни значительного оборонительного потенциала для отражения атак "Циркона" и аналогичных российских платформ гиперзвукового оружия.

Другими словами, подводные лодки Северного флота России класса "Ясень-М" полностью превосходят по огневой мощи военно-морские силы США и их союзников по НАТО.

Обладая 10 торпедными аппаратами (533 мм), "Ясень-М" предназначен для ближнего боя с субмаринами противника. Используя свою сверхтихую оснастку, эти морские монстры могут подкарауливать подлодки США или НАТО, оставаясь совершенно незамеченными, а затем атаковать их своими торпедами 533 мм.

Все вышесказанное относится также к атакам "Ясень-М" надводных кораблей США и НАТО.

Северный флот России начинает превосходить по мощности силы противника. Этот пока еще контролируемый стратегический дисбаланс станет решающим в пользу России в течение следующего десятилетия, пока военно-морские судостроительные заводы Запада продолжают бороться за удовлетворение нынешнего спроса и повышение производительности, чтобы соответствовать условиям глобальной нестабильной обстановки в мире.