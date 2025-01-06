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ТАСС

Новая версия РЭБ "Таракан" готовится к отправке в зону СВО

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Фото: ОКБ «Дроноскоп»
Фото: ОКБ «Дроноскоп».

Средство радиоэлектронной борьбы оборудовано блоком автоматического управления "Дроноскоп-4Р", который включает подавление только при подлете дрона-камикадзе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шестиканальная версия средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Таракан", способного эффективно противодействовать дронам-камикадзе, готовится к отправке в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) "Дроноскоп".

"В настоящее время мы производим 4- и 5-канальные средства РЭБ "Таракан". Изделие оборудовано нашим блоком автоматического управления "Дроноскоп-4Р", который включает подавление только при подлете дрона-камикадзе. Это позволяет экономить заряд аккумулятора и позволяет снизить вероятность обнаружения защищаемого объекта противником. Если средство РЭБ работает постоянно, то противник пеленгует его положение с большей вероятностью, чем если комплекс включается только в момент атаки FPV-дрона", - заявили в организации.

По словам собеседника, РЭБ "Таракан" показал высокую эффективность в применении против дронов-камикадзе. "Изделие было разработано нами в весной 2024 года, когда противник стал массово применять FPV-дроны, но против них у наших бойцов было очень мало эффективных средств. Средства РЭБ, закупленные в 2023 году, спроектированные для подавления дронов DJI и Autel, не работали против FPV-дронов, а продукция ВПК отставала от противника с обновлением частотных диапазонов. Бойцы нам сообщили о необычном случае, когда "Таракан" даже смог нейтрализовать украинский дрон "Баба-яга", который не смог скинул мины на парней, - отметили в ОКБ "Дроноскоп".

ОКБ "Дроноскоп" специализируется на разработке, производстве и поставках приборов и систем для обнаружения, пеленгации и подавления беспилотников малых и средних размеров. Организация базируется в Новосибирске. 

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