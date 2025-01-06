В январе Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F из состава французских ВВС

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Французский сайт Avions сообщил, что Украина получит первые три истребителя Mirage 2000-5F к концу января. Эти истребители были взяты из состава ВВС и модифицированы в многоцелевые.

В конечном итоге около двадцати самолетов этого типа будут нести украинскую маркировку. Истребители как очередной пакет военной помощи Украине являются результатом переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

Mirage 2000-5F является следующей вехой в военной помощи, так же, как пушка Caesar и танки AMX-10RC. В случае с танками AMX подготовка личного состава занимала всего несколько недель, для подготовки пилотов требовалось несколько месяцев. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», на Западе сократили срок обучения украинских лётчиков пилотированию американских F-16 - ещё примерно на 3 месяца.

Первые три единицы Mirage 2000-5F, скорее всего, будут поставлены до 20 января 2025 года. Некоторые источники предполагают, что они уже присутствуют на Украине, но пока выполняют лишь тренировочные полеты.

Стоит отметить, что Франция оптимизировала рассматриваемый Mirage 2000-5F так, чтобы он мог нести крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.

Dassault Aviation Mirage 2000-5F станет второй, после General Dynamics F-16AM/BM Fighting Falcon, западной моделью боевого самолета, поставляемой украинцам, а значит, первой спроектированной и построенной в Европе.

Mirage 2000-5F оснащен улучшенной авионикой, новой инерциальной навигацией и GPS Totem 3000. Истребитель имеет блок наведения Damocles и радиолокационную станцию RDY-2. В состав вооружения входят ракеты MICA ER и система самообороны ICMS 3. Как и в предыдущей версии, здесь используется дисплей, установленный на шлеме Thales TopSight