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ТАСС

КБ "Спектр": ветеранов СВО обучат собирать БПЛА для освоения новой профессии

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Беспилотные летательные аппараты для выполнения боевых задач в зоне СВО от Новосибирской области
Беспилотные летательные аппараты для выполнения боевых задач в зоне СВО от Новосибирской области.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба правительства Новосибирской области

Специалисты конструкторского бюро занимаются созданием учебного центра, уточнил его директор Андрей Братеньков

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ветеранов специальной военной операции в Новосибирске обучат сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для освоения новой профессии и последующего трудоустройства. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"Мы выстроили работу по трудоустройству ветеранов - инвалидов СВО с целью их занятости в конструкторском бюро "Спектр" для сборки дронов. Эти люди отдали долг Родине и наша задача - помочь освоить им новую профессию, чтобы иметь возможность реализовать себя в мирной жизни. Специалисты КБ "Спектр" в настоящее время создают учебный центр, на базе которого и будет производиться обучение ветеранов спецоперации. По его итогам люди будут трудоустраиваться в наше конструкторское бюро. Речь идет о десятке новых рабочих мест", - заявил Братеньков.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске, занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО. 

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