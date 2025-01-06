ВКС провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами

Военнослужащий Космических войск ВКС за пультом управления стартом ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником военного назначения.

Космические войска за год провели более 450 тысяч сеансов управления техникой

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Космические войска ВКС России провели более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами в 2024 году, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил России провели в 2024 году более 450 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства они выполнили более 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства Космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.

В министерстве также отметили, что в Космических войсках активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - добавили в Минобороны.