Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть завершение разгрузки в польском морском порту Гдыня очередной партии американских вооружений и военной техники, предназначенной для ВСУ.

В конце прошлого, 2024 года, власти США объявили об отправке на Украину очередной крупной партии оружия на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов, половина из которых предназначена для оплаты уже имеющихся в наличии у Пентагона вооружений, а оставшиеся 1,25 миллиарда — на оплату заказов предприятиям американского ВПК. В новый пакет американской военной помощи ВСУ вошли сотни единиц бронетехники, а также значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для систем ПВО и РСЗО HIMARS.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Военная помощь киевскому режиму доставлена из американского порта Дандолк в Гдыню военными транспортными кораблями T-AKR-313 Red Cloud и AKR-5083 Cape Kennedy, которые были разгружены сразу же по прибытию в Польшу.

Ранее сообщалось, что направлявшееся в Польшу финское судно Finlandia Seaways, перевозившее ракеты для систем ПВО NASAMS, село на мель в норвежском проливе Карсзунн. Ракеты предназначались для ЗРК, расположенных в окрестностях расположенного недалеко от границы с Украиной аэропорта Ясенка. В результате инцидента у судна были повреждены руль направления и гребной винт, и доставку ракет в Гдыню пришлось завершить посредством другого транспортного судна.