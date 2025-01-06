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ТАСС

Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что оно пройдет в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Полагаю, вы увидите новую итерацию формата "Рамштайн" в ближайшие дни", - сказал он.

"Определенно, что до конца [сроков полномочий] нашей администрации", - подчеркнул Кирби, говоря о времени проведения заседания.

При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что параллельно США выделят Украине очередной пакет оружия и военной техники. "Полагаю, что касается Украины, вы можете ожидать дополнительные сообщения о помощи в сфере безопасности в ближайшие дни. <...> может быть, Пентагон сможет дать вам больше информации", - резюмировал Кирби. 

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Страны
США
Украина
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