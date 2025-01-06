Белый дом анонсировал заседание группы по поставкам оружия Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что оно пройдет в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине пройдет в ближайшие дни. Об этом сообщил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Полагаю, вы увидите новую итерацию формата "Рамштайн" в ближайшие дни", - сказал он.

"Определенно, что до конца [сроков полномочий] нашей администрации", - подчеркнул Кирби, говоря о времени проведения заседания.

При этом он подтвердил, не вдаваясь в детали, что параллельно США выделят Украине очередной пакет оружия и военной техники. "Полагаю, что касается Украины, вы можете ожидать дополнительные сообщения о помощи в сфере безопасности в ближайшие дни. <...> может быть, Пентагон сможет дать вам больше информации", - резюмировал Кирби.