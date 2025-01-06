В МГТУ имени Баумана назвали причину иска от Минобороны

Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана из-за нарушения сроков договора

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Иск министерства обороны РФ к МГТУ имени Баумана связан с нарушением сроков выполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минобороны РФ подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н. Э. Баумана на сумму свыше 38 миллионов рублей.

"Данный иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей МГТУ им. Н. Э. Баумана", - говорится в сообщении вуза.

В пресс-службе уточнили, что университет и министерство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами.