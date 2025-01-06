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На Западе раскрыли разработку Украиной новой ракеты для ударов по России

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Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters.

The Telegraph: Украина начала разработки собственной ракеты для ударов по России

Украина начала разрабатывать новую версию дальнобойной крылатой ракеты «Трембита», чтобы совершать атаки по российской территории. Об этом сообщат The Telegraph со ссылкой на источники.

«Ожидая дня, когда у Киева закончится американская военная помощь, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, Украина готовится производить "Трембиты" и другое оружие для ударов вглубь России (...) "Трембита" сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией – трубчатым фюзеляжем и квадратным крылом, а также простым наведением GPS», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, главное преимущество «Трембиты» — это низкая стоимость ракеты. В частности, цена одной ATACMS составляет более 1 миллиона долларов, в то время, как за эту стоимость можно произвести «50–60 или даже больше единиц нового украинского оружия». Однако дешевизна «Трембиты» влияет на точность нанесения ударов, поэтому ее будет «трудно использовать в качестве альтернативы американских ATACMS или британских Storm Shadow».

27 декабря журнал The Economist сообщил, что Украина использует для производства ракеты «Трембита» разные локации, включая гаражи. Отмечается, что Киев намерен найти способы локализовать ракетное производство и запустить собственное.

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Страны
Россия
США
Украина
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