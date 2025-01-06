Британская пресса: разработка украинской дальнобойной ракеты-дрона «Трембита» продолжится около года

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По данным британской прессы, работа над дальнобойным вариантом украинской ракеты-дрона «Трембита», способной ударить по Москве, продолжится еще около года.

Как сообщает британская пресса, при этом «Трембита» не будет обладать такой же мощностью, точностью и проникающей силой, как западные ракеты ATACMS, Storm Shadow или SCALP. Поэтому, хотя ее разработка и призвана снизить зависимость ВСУ от поставок вооружений от союзников, новинка не сможет поражать аналогичные цели. Если залпом из нескольких «Трембит», вероятно, будет возможно поразить, например, большое производство, то нанести какие-то повреждения подземному бункеру невозможно. Однако, стоимость разрабатываемой на Украине ракеты будет в десятки раз ниже, чем у американской ATACMS.

Пока продолжается разработка дальнобойной версии «Трембиты», украинский ВПК готовится начать массовое производство ее базовой модели, оснащенной 20-килограмовой боевой частью и, как утверждается, способной поражать цели на расстоянии до 150 километров. Серийный выпуск украинского «вундерваффе» планируется начать после завершения финальных полевых испытаний, однако точные даты пока не называются.

Помимо боевых реактивных дронов, заявленная стоимость которых составит около 15 тысяч долларов, на Украине предполагается наладить выпуск не оснащенных боевой частью дронов-«приманок» для перегрузки систем ПВО стоимостью в несколько тысяч долларов.