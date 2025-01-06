Оборонный бюджет Эстонии в 2025 году достигнет 3,4% ВВП

Таллин. 3 января. ИНТЕРФАКС - Силы обороны Эстонии получат в этом году HIMARS, САУ, системы ПВО, новую бронетехнику, оборонный бюджет составит 3,4% ВВП, сообщил министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

"В ближайшие недели мы получим из США мобильную реактивную систему залпового огня HIMARS. Американские военнослужащие в Эстонии уже обучили наших солдат пользованию HIMARS", - сказал Певкур на брифинге в пятницу.

Он отметил также, что в наступившем году в Эстонию поступят 18 различных самоходных артиллерийских установок, 200 единиц бронетехники, система ПВО средней дальности Iris-T и различные системы наблюдения.

Количество самоходных артиллерийских установок южнокорейского производства K9 Kou вырастет на 3 штук и составит 18, сказал министр обороны.

В начале года Силы оборону получат шесть французских САУ Caesar, а во второй половине года еще шесть. В составе эстонской дивизии будет сформирован дополнительный артиллерийский дивизион.

Поступят и несколько новых береговых радаров. В этом году Эстония получит боеприпасы на сумму около 700 млн евро.

Всего же оборонный бюджет достигнет 1,34 млрд евро, что составит 3,4% валового внутреннего продукта.