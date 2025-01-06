«Поющий ад» СВО. Как Россия совершенствует дроны

Эксперт Федутинов: РФ усовершенствовала применение дронов на СВО в 2024 году

Беспилотники становятся все более значимыми участниками военных действий. В 2024 году выросло использование дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Украина заблаговременно начала подготовку к «войне дронов» и в начале конфликта имела преимущество. Однако РФ не стояла на месте. По данным CNN, количество атак российских БЛА увеличилось примерно с 400 в мае 2024 года до более чем 2400 в ноябре. И российское преимущество продолжает нарастать. В каких направлениях развивается беспилотная авиация в России - в материале «Газеты.Ru».

В 2024 году стал заметен определенный прогресс в развитии отечественной беспилотной авиации.

«Он наблюдался как в части создания новых технических систем - самих дронов и подсистем для них, так и, что наиболее важно, в части выработки и внедрения в практику применения новых тактических способов использования беспилотных систем», - рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По его мнению, процесс совершенствования систем БЛА военного назначения и способов их применения является перманентным и связан с текущими и прогнозируемыми угрозами и вызовами нашим Вооруженным силам на существующих и предполагаемых театрах военных действий.

Открытия СВО

Главным стимулом для активизации процессов создания и внедрения беспилотных систем и тактических приемов их использования является военная операция на Украине.

Среди направлений развития систем БЛА, считает Федутинов, можно выделить несколько наиболее заметных за прошедший год.

«В том, что касается применения непосредственно на линии боевого соприкосновения, наибольшая доля используемых систем БЛА, пожалуй, приходится на барражирующие боеприпасы и такую их разновидность, как FPV-дроны, то есть аппараты с управлением «от первого лица» - по изображению, получаемому оператором с курсовой камеры беспилотника», - отметил эксперт.

Барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе, получили широчайшее распространение в рамках российско-украинского конфликта. Их способность атаковать с различных ракурсов расположенные зачастую на серьезных удалениях стационарные и подвижные цели, причем делать это нередко неожиданно для противника и с высокой результативностью (свидетельством чего являются многочисленные примеры успешного применения тех же «Ланцетов») сделало их одним из «открытий» СВО.

«Изделие 51» разработки компании ZALA («Ланцет») — предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Дальность связи — 50 км, продолжительность полета — 40 мин. Масса БЧ — 5 кг. Скорость — 80 км/ч. Источник: Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

«Во многом они стали если не заменой, то эффективным и более гибким в боевом применении дополнением артиллерийских и ракетных систем», - подчеркнул Федутинов.

Барражирующие боеприпасы

Развитие систем барражирующих боеприпасов, по оценке главного редактора журнала «Беспилотная авиация», шло по нескольким направлениям.

Во-первых, начав с аппаратов самолетного типа в качестве платформ, к ним в дальнейшем добавили аппараты вертолетного типа мультироторной схемы.

Во-вторых, постоянно расширялся диапазон размерностей используемых БЛА-камикадзе.

В-третьих, по всем векторам увеличивались их тактико-технические характеристики.

Наиболее примечательна в этом плане эволюция барражирующих боеприпасов семейства «Герань», отметил Федутинов. Вначале было создано два аппарата различной размерности с поршневыми моторами. А затем к ним добавили более скоростной аппарат с турбореактивным двигателем.

Повышение скорости (наряду с сохранением малой высотности полета) позволило существенно повысить живучесть БЛА подобного типа.

«Не стал бы исключать, что в войсках в ближайшее время появятся и более тяжелые беспилотники-камикадзе с боевой частью в 100 кг и более. А это уже сравнимо со снарядом калибра 203 мм и миной калибра 240 мм», - сказал Федутинов.

При совершенствовании барражирующих боеприпасов «Ланцет» в линейку дронов разработчики добавили аппарат, стартующий из пускового контейнера, чьи плоскости крыла разворачиваются в полетное положение после старта.

Такой подход позволяет экономить время, необходимое на развертывание и свертывание комплекса, а значит, повышает как шансы на успешное поражение найденной цели, так и шансы расчету комплекса вовремя уйти с места старта, чтоб уменьшить риск попадания под ответный огонь противника.

FPV-дроны

Созданные в развитие концепции барражирующих боеприпасов FPV-дроны благодаря низкой стоимости конечных изделий получили еще большее распространение на фронтах СВО, отметил Федутинов.

Снижение цены достигается тем, что применяются комплектующие с минимальной стоимостью. В том числе курсовая камера, позволяющая навести дрон на цель, а также аналоговый канал связи оператора с беспилотником. Дорогой же автопилот в такого рода аппаратах редуцирован вовсе.

«В текущем году также отмечалось применение беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, связь с которыми осуществляется не по радиоканалу, а по оптоволоконному кабелю»,

- подчеркнул главный редактор журнала «Беспилотная авиация».

Такое решение обеспечивает высококачественную картинку вплоть до момента поражения цели. Это делает БЛА независимым от влияния средств радиоэлектронного подавления.

Еще одним концептуальным «открытием» СВО является активизация применения мультироторных БЛА тяжелого класса, напомнил эксперт. Они применяются в ударных целях за счет применения сбрасывания малогабаритных боеприпасов, таких как широко используемые минометные и гранатометные боевые части и другие взрывные устройства осколочного, осколочно-фугасного и кумулятивного действия. Эти дроны на фронтах СВО получили наименование «Баба Яга».

Дрон «Баба Яга». Источник: Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Такие системы, зачастую построенные на основе беспилотников изначально гражданского сельскохозяйственного назначения, стали довольно распространены в зоне СВО. Характерная для мультикоптеров со сбрасываемыми БЧ невысокая эффективность поражения целей в данном случае повышается за счет значительного количества боеприпасов на борту.

Важный "Форпост"

Позитивно можно оценить то, что планы по приобретению БЛА больших размерностей не были свернуты, полагает Федутинов. Была вероятность, что на фоне значительных потерь таких аппаратов в зоне СВО их использование будет "сгоряча" признано неперспективным, и, соответственно, будут «порезаны» бюджеты на их закупки.

«Есть ощущение, что этого, к счастью, не произошло», - отметил эксперт.

Подтверждением этого могут, к примеру, являться участившиеся в последнее время эпизоды с задействованием БЛА «Форпост» в зоне СВО. Низкая живучесть таких БЛА в условиях применения против неприятеля, обладающего современной и эффективной системой противовоздушной обороны, была по сути дела прогнозируема с самого начала.

Разведывательный БПЛА «Форпост-Р» на выставке в рамках форума «Армия-2021». Источник: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Однако это обстоятельство отнюдь не отменяет того, что такие беспилотники, несмотря на их заметность, тихоходность и другие уязвимые моменты, вполне могут найти применение даже в рамках конфликта типа украинского», - полагает Федутинов.

Во-первых, они могут применяться над территориями, где средства ПВО противника были предварительно уничтожены или подавлены. Да, иногда это означает полеты на удалении от линии боевого соприкосновения, но тем не менее оптоэлектронная аппаратура разведки и наблюдения БЛА позволяет даже в таком режиме эффективно обнаруживать цели, находящиеся в десятках километров от беспилотника, наводя на них наземные ударные средства.

Во-вторых, такие БЛА могут применяться в условиях активной ПВО противника. В случае, если в заданном районе имеется высокоприоритетная цель и дилемма состоит в том, использовать в условиях высокого риска потери пилотируемый летательный аппарат или беспилотный, выбор в пользу дрона очевиден.

«Кроме того, добавлю также то, что те же «Форпосты», помимо аппаратуры видовой разведки, имеют возможность нести и авиационные средства поражения, в том числе входящие в линейку малокалиберных боеприпасов, которые были специально созданы для применения на БЛА», - заявил Федутинов.

А использование бортового вооружения способно значительно сократить продолжительность цикла «обнаружение-поражение», а значит, позитивно отразиться на результативности действий.

«Резюмируя, можно отметить, что интенсифицированные благодаря СВО процессы технического совершенствования имеющихся систем БЛА, внедрения новых тактических приемов по их применению, равно как и создание новых беспилотных систем, будут продолжены в дальнейшем», - подчеркнул Федутинов.

По его мнению, преимущество на поле боя получает наименее инертная и при этом наиболее креативная сторона. Она должна быть способна предложить эффективное и доступное по стоимости решение, иметь возможность после подтверждения результативности быстро организовать массовое производство таких систем, а после падения эффективности повторять этот цикл «разработки-испытаний-производства-эксплуатации» снова и снова.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок