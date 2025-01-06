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ТАСС

Филиппо: подготовка военных ВСУ во Франции стала выброшенными на ветер деньгами

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Против России готовят солдат от имени королевы Франции
Против России готовят солдат от имени королевы Франции.
Источник изображения: @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что единственной целью этой подготовки стала самореклама французских властей и киевского режима

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Франция выбросила на ветер деньги своих граждан, занимаясь подготовкой бригады "Анны Киевской" Вооруженных сил Украины, из которой теперь дезертируют военнослужащие. Такое мнение в X выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Выяснилось, что около 1,7 тыс. солдат этой бригады дезертировали, причем большинство из них сделали это еще до отправки на фронт, - отметил политик. - Это означает, что на бригаду, которой даже не существует, были потрачены бешеные деньги, принадлежащие гражданам Франции".

По его словам, единственной целью этой подготовки стала самореклама французских властей и киевского режима. "Стыд всем тем политикам, которые восхищались этим. В реальности это стало подпиткой войны и растратой денег французов, - подчеркнул Филиппо. - Больше ни одного цента Украине".

Лидер "Патриотов" указал, что это происходит на фоне сложной экономической ситуации, с которой сталкивается Париж.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады не изменит исход конфликта. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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