В 2024 году половина бюджетных расходов Украины финансировалась из-за рубежа

Источник изображения: topwar.ru

Иностранные союзники в течение прошлого, 2024 года, предоставили Украине 41,7 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки. В эту сумму не входит предоставленная Киеву военная помощь.

Согласно информации, опубликованной главой финансового комитета украинского парламента (Верховной рады) Даниилом Гетманцевым, размер зарубежных вливаний в госбюджет страны сопоставим со всей его доходной частью на 2024 год (47 миллиардов долларов) и составляет чуть менее половины от расходной части (89 миллиардов долларов). Таким образом, около половины прошлогоднего украинского госбюджета финансировалась из-за рубежа.

Две трети внешнего финансирования предоставлены Украине в виде кредитов, остальное — в качестве безвозвратных грантов, значительная часть которых поступила от США. При этом союзники в 2024 году дали Украине на 700 миллионов долларов меньше, чем годом ранее. Всего же с начала украинского кризиса, помимо военной поддержки, Киеву было выделено около 115 миллиардов долларов финансовой помощи.

Больше всего денег на бюджетные нужды Украины предоставили страны Евросоюза и США, доля которых составляет более 65%. Около 10% финансирования украинского бюджета предоставлено Японией, почти 5% выделено из средств Всемирного банка. При этом Великобритания, активно поддерживающая Украину в военном плане, предоставила Киеву менее трех процентов финансовой помощи.