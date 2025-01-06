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ТАСС

Эксперт Шамань: украинская армия терпит крах по всей линии фронта

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Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Полковник французской авиации отметил, что европейские лидеры окончательно убедились в бесперспективности участия в прямом конфликте с Россией

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Украинская армия буквально разваливается и терпит крах по всему фронту. Такое мнение выразил полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена "За заслуги" Режи Шамань в беседе с изданием Stratpol.

"Недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что Москва близка к достижению своих целей. Этот человек не говорит что попало, - отметил эксперт. - Исходя из того, что он говорит и из того, что мы видим в социальных сетях, украинская армия находится в процессе развала по всей линии фронта. Украинская армия терпит крах везде. Причин тому много, включая деморализацию. Поступает много сообщений о том, как украинская армия буквально разваливается в боях".

Он подчеркнул, что европейские лидеры окончательно убедились в бесперспективности участия в прямом конфликте с Россией. По словам, Шаманя особую роль в этом сыграло применение российского ракетного комплекса "Орешник". Аналитик обратил внимание, что уже сейчас можно говорить об определенных политических результатах этого шага, который изменил восприятие даже в наиболее агрессивно настроенных странах, таких как Польша.

Аналитик напомнил, что в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон посещал Варшаву, и после переговоров польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет вводить свои войска на Украину. "Так что мы уже видим результаты: европейские страны не собираются отправлять войска на Украину, несмотря на глупые заявления Макрона. Они не собираются делать этого, тем более зная, что США не будут брать на себя дополнительных обязательств и даже сократят поставки оружия Украине. Так что результат уже очевиден. Я думаю, что "Орешник" действительно сыграл эту символическую роль, поскольку его применение окончательно убедило европейцев в том, о чем они думали и ранее", - пояснил он.

"Так что для меня лично "Орешник" - своего рода предтеча, предлог. В любом случае Европейский Союз и НАТО не смогут позволить себе вести войну с Россией", - заключил военный эксперт. 

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