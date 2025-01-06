Белоруссия рассчитывает на участие в создании орбитального телескопа "МГУ-270"

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.

Белорусские исследователи давно сотрудничают с российским вузом и участвуют в совместных проектах, отметил председатель президиума НАН республики академик Владимир Гусаков

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Белорусские ученые надеются принять участие в проекте Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова по созданию орбитального телескопа "МГУ-270". Об этом в интервью ТАСС заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) республики академик НАН Владимир Гусаков.

Он отметил, что белорусские исследователи давно сотрудничают с российским вузом и участвуют в совместных проектах. "Сейчас МГУ прорабатывает новый исследовательский спутник с телескопом. Мы надеемся также принять участие в его изготовлении и последующем использовании", - сказал Гусаков.

В сентябре 2023 года ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил о подготовке юбилейного проекта по созданию орбитального телескопа "МГУ-270", в рамках которого планируется запуск спутника с оптическим телескопом для поиска и изучения экзопланет.