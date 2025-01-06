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Интерфакс-АВН

Финляндия возглавит в 2025 году оборонное сотрудничество стран Северной Европы

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland

Хельсинки. 3 января. ИНТЕРФАКС - Финляндия с 1 января возглавила оборонное сотрудничество стран Северной Европы (NORDEFCO), ее председательство продлится до конца 2025 года, сообщило в пятницу министерство обороны страны.

"Страны Северной Европы остаются нашими ближайшими международными партнерами. У нас одни фундаментальные ценности, общая среда безопасности и совпадают многие интересы безопасности", - сказал министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО на севере Европы создан сильный и сплоченный регион, который укрепит сдерживание и оборону Североатлантического союза и его положение в Северной Европе.

"Это представляет собой серьезное изменение для NORDEFCO и сотрудничества между нашими странами... Оборона Северных стран будет развиваться таким образом, чтобы они могли осуществлять совместную стратегию и проводить операции НАТО при любых условиях", - подчеркнул Хяккянен.

В течение срока председательства Финляндии в NORDEFCO ее усилия будут сосредоточены на реализации новых политических концепций оборонного сотрудничества Северных стран до 2030 года, отмечается в сообщении.

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Страны
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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