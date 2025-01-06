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ТАСС

СВР: Украина в ближайшее время понизит возраст мобилизации до 18 лет

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© AP Photo/ Alastair Grant
© AP Photo/ Alastair Grant.
Источник изображения: © AP Photo/ Alastair Grant

На Западе отмечают снижение способности Украины противостоять армии РФ и не исключают скорый обвал обороны ВСУ. отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки России

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине подготовлено и будет принято в ближайшее время по требованию США. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"На днях Вашингтон потребовал от <...> Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - отметили в СВР.

В пресс-бюро информировали, что на Западе отмечают снижение способности Украины противостоять армии РФ и не исключают скорый обвал обороны ВСУ. Там добавили, что уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария, делая упор "на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности". "Однако в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта", - говорится в сообщении.

В СВР обратили внимание, что страны Восточной Европы готовятся к приему новых волн украинских беженцев после того, как Киев понизит возраст мобилизации. "Считается, что жители подконтрольных Киеву территорий будут готовы на все, лишь бы вырваться из лап украинского правящего режима, продавшего их жизни за бесценок заокеанским господам", - пояснили в пресс-бюро.

"На Западе осознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер, и она не отступит. С самого начала было понятно, что отказ Киева от переговоров загоняет украинцев в мясорубку. И Зеленский последовательно идет по пути уничтожения народа Украины", - подчеркнули в СВР.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В 2024 году возраст мобилизации уже один раз снижался - до апреля прошлого года мобилизовать могли только с 27 лет. Несмотря на это, ВСУ продолжают испытывать серьезный дефицит личного состава. 

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Россия
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